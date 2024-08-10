Almanya ile Rusya arasında 2. Dünya Savaşı krizi! Tankları yeniden Berlin'e göndeririz tehdidi
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
Almanya ile Rusya arasında 2. Dünya Savaşı'na üzerinden verilen karşılıklı mesajlar dikkat çekti. 'Alman tankları Rus topraklarına döndü' yorumunu yapan Alman Bild gazetesine Rusya'dan sert tepki gecikmedi. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Almanya'yı "En yeni Rus tanklarını Platz d. Republik'e götürmek için her şeyi yapacağız" sözleri ile tehdit etti.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Bild gazetesinde Alman tanklarının Rus topraklarına döndüğü yorumu yapılan makaleye sert cevap verdi.
"BİLD RÖVANŞİST MAKALE YAYINLADI"
Medvedev, X'ten yaptığı paylaşımda, Bild gazetesinde yayımlanan, "rövanşist" sözüyle nitelendirdiği makaledeki "Alman tanklarının Rus topraklarına döndüğü" yorumuna karşılık, Berlin'de yer alan Federal Meclisin (Reichstag) önündeki meydana en iyi Rus tanklarını gönderme tehdidinde bulundu.
"BERLİN'E YENİDEN GİRERİZ TEHDİDİ"
Dmitriy Medvedev, "Alman gazetesi Bild, Alman tanklarının Rus topraklarına geri dönüşünü gururla duyurduğu rövanşist bir makale yayımladı. Buna karşılık, en yeni Rus tanklarını Platz d. Republik'e götürmek için her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.
Söz konusu makalede "Alman tanklarının Rus topraklarına döndüğü" yorumu yapılarak Ukrayna ordusunun Kursk bölgesinde Almanya'ya ait en az 3 "Marder" tipi zırhlı muharebe aracını kullandığı yazılmıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı