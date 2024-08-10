Almanya ile Rusya arasında 2. Dünya Savaşı krizi! Tankları yeniden Berlin'e göndeririz tehdidi

Düzenleyen: Sezer Doğru / Kaynak: Anadolu Ajansı 10 Ağustos 2024 11:16 - Güncelleme: 10 Ağustos 2024 11:35 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı

Almanya ile Rusya arasında 2. Dünya Savaşı'na üzerinden verilen karşılıklı mesajlar dikkat çekti. 'Alman tankları Rus topraklarına döndü' yorumunu yapan Alman Bild gazetesine Rusya'dan sert tepki gecikmedi. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Almanya'yı "En yeni Rus tanklarını Platz d. Republik'e götürmek için her şeyi yapacağız" sözleri ile tehdit etti.