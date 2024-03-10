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Almanya Ramazan'a hazır! Köln ve Frankfurt'ta caddeler 11 ayın sultanı için süsleniyor

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
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Almanya, Ramazan, Işıklı Mesajlar, Haber

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Ramazan ayına dünyanın her yerinde hazırlıklar devam ediyor. Müslümanların çoğunlukta olduğu Avrupa ülkelerinden olan Almanya'da da Ramazan hazırlıkları tamamlandı. Köln şehrinde caddeler Ramazan ayına özel ışıklarla süslendi.

Almanya'nın Köln kentinde, Türklerin ve Müslümanların yoğun olarak yaşadığı Venloer Caddesi Ramazan ayına özel olarak süslenip aydınlatıldı.

Ramazan Projesi Derneği tarafından ilk kez gerçekleştirilen proje çerçevesinde, çeşitli dillerde ramazan ayına özel kutlama mesajlarının yer aldığı ışıkla aydınlatıldı.

Almanya Ramazan'a hazır! Köln ve Frankfurt'ta caddeler 11 ayın sultanı için süsleniyor - 1. Resim

Işıklı mesajlar, caddede ramazan ayında 30 gün boyunca yer alacak.

Köln Uyum Meclisi Eş Başkanı Ahmet Edis, Almanya'da ilk kez bu yıl Frankfurt ve Köln şehrinde sokakların aydınlatılarak bir tarihin yazıldığını, bu ana tanıklık etmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Almanya Ramazan'a hazır! Köln ve Frankfurt'ta caddeler 11 ayın sultanı için süsleniyor - 2. Resim

Edis, "Biz buralıyız, buranın vazgeçilmez parçası haline geldik ve biz kimliğimizle, inancımızla buraya aitiz ve ayrı olamayız." dedi.

Köln Başkonsolosluğu Eğitim Ataşesi Muhterem Dilbirliği ise Köln Merkez Cami'sinin bulunduğu bölgenin özellikle seçildiğini belirterek, "Burası aynı zamanda Türklerin yoğun olarak yaşadığı bir bölge. Almanya'da bile olsa bizim geleneksel ramazan kültürümüzün yaşatılması açısından önemli bir proje." diye konuştu.

Almanya Ramazan'a hazır! Köln ve Frankfurt'ta caddeler 11 ayın sultanı için süsleniyor - 3. Resim

Açılışa katılan Feyza Bayraktar, "Bizim için güzel bir an. Burada entegrasyonun güzel bir örneği sergileniyor. Ramazan ışıklarını yapanları da tebrik ederim." ifadesini kullandı.

- Frankfurt'ta da bir cadde aydınlatılacak

Frankfurt kentindeki Grosse Bockenheimer Caddesi de ramazan ayına özel süslenerek bu yıl ilk kez bir ay boyunca aydınlatılacak.

Frankfurt Belediye Meclisinin aldığı kararla, cadde hilal, yıldız ve fanus fenerlerinin yanı sıra "Mutlu Ramazanlar" yazısıyla süslenip ışıklandırılacak.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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