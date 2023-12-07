Almanya Savunma Bakanı Pistorius: Ülkemizde zorunlu askerliğin kaldırılması hataydı!

Almanya'da zorunlu askerliğin kaldırılması pişman etti. Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, ülkesinde 2011'de zorunlu askerliğin kaldırılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Pistorius, ülkeyi ve (NATO) ittifakı savunma görevinin mümkün olan en iyi şekilde yerine getirebilmesi için Alman ordusunun yapısının nasıl değiştirilebileceğine dair planların 2024'ün mart sonuna kadar kendisine sunulması talimatını verdiğini söyledi.

Almanya Savunma Bakanı, Alman Die Zeit gazetesine röportaj verdi. "Zorunlu askerlik uygulaması geri gelebilir mi?" sorusu üzerine Pistorius, "Zorunlu askerliği kaldırmak hataydı. Şimdi bunun yeniden uygulamaya konulması anayasal ve yapısal sorunlara yol açıyor. Ancak bu konudaki tartışmanın yeniden ivme kazanacağını düşünüyorum" dedi.

"ASKER SAYISI ÜLKENİN SAVUNMASI İÇİN YETERLİ DEĞİL"

Pistorius, ekim sonunda yaptığı açıklamada, Almanya'nın savunma harcamalarını artırması ve silahlı kuvvetlerin modernize edilerek yeni güvenlik sorunlarıyla başa çıkabilecek hale getirilmesi gerektiğini belirterek "Avrupa'da bir savaş tehdidi olabileceği fikrine alışmalıyız ve bu da savaşa hazır olmamız gerektiği anlamına geliyor" ifadelerini kullanmıştı.

Pistorius, şubat ayında yaptığı açıklamada da "Zorunlu askerlik bugün gelse bile gelecek 2-3 yıl içinde fayda sağlamaz" demişti.

Almanya'nın yaklaşık 181 bin askeri bulunuyor. Bu sayının 2031'e kadar 203 bine çıkarılması hedefleniyor ancak bu sayının da ülke savunması için yeterli olmayacağı savunuluyor.

Zorunlu askerlik uygulaması, 2011'de dönemin Başbakanı Angela Merkel liderliğindeki Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ve Hür Demokrat Parti (FDP) koalisyon hükümeti tarafından kaldırılmıştı. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasının ardından ülkede zorunlu askerliğin yeniden uygulamaya konulmasına ilişkin tartışmalar yoğunlaşmıştı.