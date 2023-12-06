Almanya'dan dikkat çeken İsrail hamlesi: Vatandaşlık için şart koştu

6 Aralık 2023 09:41 - Güncelleme Tarihi: 6 Aralık 2023 09:45

Editör: Makbule Dilagah Metecan / Kaynak: Anadolu Ajansı

İsrail’in abluka altındaki Gazze Şeridi’ne yönelik işlediği insanlık suçu devam ederken başta ABD olmak üzere çok sayıda ülke Tel Aviv’e desteklerini sürdürüyor. Özellikle İsrail’e askeri mühimmat ve finansal yardım desteğinde bulunan Almanya, ise İsrail'e desteğiyle büyük tepki çekiyor.

Ülkede binlerce kişi Filistinlilere destek olmak ve İsrail’e tepki göstermek için eylemler düzenledi. Filistin’e destek gösterilerini yasaklarken, eylemcilere ise sert müdahalede bulunuldu. Çatışmalar ülkede ırkçılığın yeniden yükselmesine neden oldu.

VATANDAŞLIK BAŞVURUSUNDA İSRAİL ŞARTI

Deutsche Welle'nin haberine göre, Almanya'nın doğusundaki Saksonya-Anhalt eyaletinde vatandaşlığa alınmak için başvuranların artık "İsrail'in var olma hakkına" desteğini beyan etmesi gerekiyor.

Ayrınca Başvuru sahiplerinin vatandaşlığa alınmadan önce "İsrail Devleti'nin varlığına aykırı her türlü çabayı kınadıklarını" yazılı olarak teyit etmesi gerektiği belirtiliyor.

“İSRAİL’İN VAR OLMA HAKKI ALMAN DEVLETİNİN VARLIK NEDENİ”

Bakan Tamara Zieschang (CDU) Salı günü Magdeburg'da yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı'nın kasım ayı sonunda ilçelere ve bağımsız şehirlere gönderdiği bir kararnameyle bunu şart koştuğunu söyledi. Alman Basın Ajansı'nın ulaşabildiği kararnamede, İsrail devletinin var olma hakkının Alman devletinin varlık nedeni olduğu ifade edildi.

Zieschang, vatandaşlığa kabul durumunda, "antisemitik tutumların mevcut olduğuna dair belirtiler olup olmadığına" dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Yerel makamlara gönderilen mektupta, yabancıların özgür demokratik temel düzene karşı faaliyetlerde bulunmaları halinde vatandaşlığa kabul edilmeyecekleri belirtiliyor. Buna antisemitik suçlar ya da İsrail'in var olma hakkının inkarı da dahil.