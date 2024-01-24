Almanya Türkleri askere almaya başladı: Askersiz kalan Alman ordusu sokaklara boy boy Türkçe afişler asıyor
Zorunlu askerlik uygulamasını kaldıran Almanya ordusu personel eksikliği çekiyor. Yabancıları askere alma konusundaki tartışmalarla sık sık gündeme gelen Avrupa ülkesinde hükümetin gözünü diktiği ilk kesim Türkler oldu. Orduya çağırmak için sokaklarda boy boy asılan afişlerde Türkçe olarak, "Donanmamızın Bir Parçası Ol" ifadesi dikkatlerden kaçmadı.
Son dönemde savunma harcamalarını ve personel sayısını artıracağını duyuran Almanya'da ordunun asker adaylarına yönelik afişlerinde Almancanın yanı sıra Türkçe çağrılara da yer verilmesi dikkatii çekiyor.
ALMANYA ASKERSİZ KALDI
Alman Silahlı Kuvvetlerindeki (Bundeswehr) askeri personel sayısının mevcut 183 binden 2031'e kadar 203 bine çıkarılması hedefine ulaşmak için hazırlanan afişlerde Türkçe " "Donanmamızın Bir Parçası Ol" ifadesiyle adayların başvuruda bulunması isteniyor.
Özellikle Türklerin yoğun olduğu bölgelere asılan ilan ve afişlerde kalifiye personelin çeşitli meslek gruplarında iş başvurusunda bulunabileceği belirtiliyor.
PİLOTLUKTAN SUBAYLIĞA KADAR GENİŞ YELPAZE
Afişlerde başvuru için ziyaret edilmesi istenilen Alman Silahlı Kuvvetleri internet sayfasında ise memur, pilot, büro personeli, yönetici, mühendis, deniz subayı gibi çok sayıda meslek grubu yer alıyor.
Alman Silahlı Kuvvetlerinin oluşturduğu başvuru sayfasında, yeterli görülmeleri halinde bilgilerini giren adaylarla daha sonra irtibata geçileceği belirtiliyor.
Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Haziran 2023'te yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınından bu yana Alman ordusuna başvuranların sayısında düşüş olduğunu ve kalifiye personel sıkıntısı yaşandığını kaydetmişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı