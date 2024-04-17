Almanya ve İngiltere ile toplantı sonrası Netanyahu: “Biz kendi kararlarımızı vereceğiz”

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile görüştü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile yaptığı görüşmenin ardından açıklama yaptı. Netanyahu, İsrail'in meşru müdafaa hakkını koruyacağını belirtirken, "kendi kararlarını vereceklerini ve kendilerini savunma konusunda gereken her şeyi yapacaklarını" vurguladı. Ayrıca, Cameron ve Baerbock'a verdikleri destek için teşekkür etti ve Gazze'deki durum hakkında bilgi verdi.

"GERİLİMİN TIRMANMASI KİMSENİN YARARINA DEĞİL"

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ise basına yaptığı açıklamada, İran'ın dehşet verici saldırısına karşı dayanışma göstermek için İsrail'de olduğunu belirtti. Cameron, İsrail'in tepkisinin sınırlı, hedefe odaklı ve akıllıca olmasını umduklarını ifade ederek, gerilimin artmasının kimsenin yararına olmadığını vurguladı.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ise Netanyahu ile yaptığı görüşmede Orta Doğu'da daha fazla belirsizliğe izin verilmemesi gerektiğini vurguladı. Baerbock, herkesin ölçülü ve sorumlu hareket etmesi gerektiğini dile getirdi.