Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Almanya ve İngiltere ile toplantı sonrası Netanyahu: “Biz kendi kararlarımızı vereceğiz”

Almanya ve İngiltere ile toplantı sonrası Netanyahu: “Biz kendi kararlarımızı vereceğiz”

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Almanya ve İngiltere ile toplantı sonrası Netanyahu: “Biz kendi kararlarımızı vereceğiz”

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile görüştü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile yaptığı görüşmenin ardından açıklama yaptı. Netanyahu, İsrail'in meşru müdafaa hakkını koruyacağını belirtirken, "kendi kararlarını vereceklerini ve kendilerini savunma konusunda gereken her şeyi yapacaklarını" vurguladı. Ayrıca, Cameron ve Baerbock'a verdikleri destek için teşekkür etti ve Gazze'deki durum hakkında bilgi verdi.

Almanya ve İngiltere ile toplantı sonrası Netanyahu: “Biz kendi kararlarımızı vereceğiz” - 1. Resim

"GERİLİMİN TIRMANMASI KİMSENİN YARARINA DEĞİL"

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ise basına yaptığı açıklamada, İran'ın dehşet verici saldırısına karşı dayanışma göstermek için İsrail'de olduğunu belirtti. Cameron, İsrail'in tepkisinin sınırlı, hedefe odaklı ve akıllıca olmasını umduklarını ifade ederek, gerilimin artmasının kimsenin yararına olmadığını vurguladı.

Almanya ve İngiltere ile toplantı sonrası Netanyahu: “Biz kendi kararlarımızı vereceğiz” - 2. Resim

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ise Netanyahu ile yaptığı görüşmede Orta Doğu'da daha fazla belirsizliğe izin verilmemesi gerektiğini vurguladı. Baerbock, herkesin ölçülü ve sorumlu hareket etmesi gerektiğini dile getirdi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Whatsapp’ta en son çevrimiçi olan kişiler artık görüntülenebilecek
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Japonya'da çifte deprem! 6.4 ve 5.0 ile sallandı, işte ilk veriler - DünyaJaponya'da çifte depremİran'ın yumuşak gücü Şii yayılmacılığı! Modern dünyada devlet eliyle mezhep propagandası - Dünyaİran'ın yumuşak gücü Şii yayılmacılığı! Modern dünyada devlet eliyle mezhep propagandasıFilistinlilerden İsrail'e "Esirleri serbest bırakın" çağrısı - DünyaFilistinliler İsrail hapishanelerindeki esirler için ayaktaRusya'dan Ukrayna'ya füze saldırısı - DünyaRusya'dan Ukrayna'ya füze saldırısı!Aliyev ve Putin anlaştı! Rus askerleri Karabağ'dan çekiliyor - DünyaAliyev ve Putin anlaştı! Karabağ'dan çekiliyorlarNetanyahu'dan İran'a misilleme açıklaması: Kendimizi korumak için her şeyi yapacağız - DünyaGözlerin çevrildiği Netanyahu sessizliğini bozdu
Sonraki Haber Yükleniyor...