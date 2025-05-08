Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Almanya'da alarm ziller! "Dini savaş" söylemi ve sert göçmen politikası

Almanya'da alarm ziller! "Dini savaş" söylemi ve sert göçmen politikası

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Almanya&#039;da alarm ziller! &quot;Dini savaş&quot; söylemi ve sert göçmen politikası
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Almanya’nın iç istihbarat servisi, AfD’nin göçmen ve Müslüman karşıtı söylemlerle toplumda nefret ve şiddeti körüklediğini ortaya koydu. %26’lık destekle ülkenin en güçlü partisi konumuna gelen AfD, “dini savaş” söylemleriyle endişeleri artırıyor.

Almanya’nın iç istihbarat servisi Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV) tarafından hazırlanan raporda, aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin güçlü şekilde yabancı düşmanı ve İslam karşıtı bir tutum sergilediği vurgulandı.

Almanya'da alarm ziller!

"GÖÇMENLER TEHDİT OLUŞTURUYOR"

Yerel medyada yer alan haberlere göre, raporda AfD’li yetkililerin göçmenler, sığınmacılar ve Müslümanlara yönelik “sürekli kışkırtıcı söylemleri” bulunduğu belirtildi. Parti, göçmenleri “tehdit oluşturan bir topluluk” olarak yansıtıyor.

Der Spiegel dergisinin aktardığına göre, yaklaşık 400 sayfalık raporda, parti yetkililerinin milliyetçi, ırkçı, azınlık ve Müslüman karşıtı ifadelerine yer veriliyor. Raporda ayrıca, yalnızca kökenlerinden ötürü bazı gruplara yönelik “artan şiddet eğiliminden” bahsediliyor.

Almanya'da alarm ziller!

"DİNİ SAVAŞ YÜRÜTÜLÜYOR"

Rapor, AfD lideri Alice Weidel’in Eylül 2024 ortasında Werder kentindeki bir kampanya etkinliğinde yaptığı, “Alman halkına karşı dini bir savaş yürütülüyor” şeklindeki açıklamasına da dikkat çekiyor.

Bu rapor, Almanya’da aşırı sağcılıkla ilgili artan endişelerin ve AfD’nin yükselen popülaritesinin gölgesinde yayımlandı. Son anketler, partinin yüzde 26’lık destekle ülkenin en güçlü partisi konumuna yükseldiğini gösteriyor.

AfD, desteğini büyük ölçüde göçmen karşıtı kampanyalar ve Müslümanlara yönelik korkuları körükleyerek artırırken, geleneksel partilere duyulan memnuniyetsizlik ve ekonomik kaygılardan da faydalanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

TFF transfer dönemi tarihlerini açıkladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
ABD ve İngiltere arasında 'gümrük' imzası! Trump: Çığır açan bir anlaşma yaptık - DünyaTrump: Çığır açan bir anlaşma yaptıkAvrupalı isimlerin tüm dikkati üzerindeydi! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 5 yıl sonra GYMNICH zirvesinde - DünyaBakan Fidan 5 yıl sonra GYMNICH zirvesine katıldıTrump duyurdu: Ukrayna ile anlaşma tamamlandı! Zelenskiy ile görüşecek - DünyaUkrayna ile anlaşma tamamlandı!Suriye'de memur maaşlarının bir kısmını Katar ödeyecek - DünyaSuriye'de memur maaşlarının bir kısmını o ülke ödeyecekÜnlü milyarder kararını verdi! Servetin yüzde biri çocuklarına, kalanı ise... - DünyaServetin yüzde biri çocuklarına, kalanı ise...Dünyanın gözü bu çatışmada! Hindistan'dan yeni açıklama geldi - DünyaDünyanın gözü bu çatışmada! Hindistan'dan yeni açıklama
Sonraki Haber Yükleniyor...