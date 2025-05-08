Almanya'da alarm ziller! "Dini savaş" söylemi ve sert göçmen politikası

Almanya’nın iç istihbarat servisi, AfD’nin göçmen ve Müslüman karşıtı söylemlerle toplumda nefret ve şiddeti körüklediğini ortaya koydu. %26’lık destekle ülkenin en güçlü partisi konumuna gelen AfD, “dini savaş” söylemleriyle endişeleri artırıyor.

Almanya’nın iç istihbarat servisi Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV) tarafından hazırlanan raporda, aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin güçlü şekilde yabancı düşmanı ve İslam karşıtı bir tutum sergilediği vurgulandı.

"GÖÇMENLER TEHDİT OLUŞTURUYOR"

Yerel medyada yer alan haberlere göre, raporda AfD’li yetkililerin göçmenler, sığınmacılar ve Müslümanlara yönelik “sürekli kışkırtıcı söylemleri” bulunduğu belirtildi. Parti, göçmenleri “tehdit oluşturan bir topluluk” olarak yansıtıyor.

Der Spiegel dergisinin aktardığına göre, yaklaşık 400 sayfalık raporda, parti yetkililerinin milliyetçi, ırkçı, azınlık ve Müslüman karşıtı ifadelerine yer veriliyor. Raporda ayrıca, yalnızca kökenlerinden ötürü bazı gruplara yönelik “artan şiddet eğiliminden” bahsediliyor.

"DİNİ SAVAŞ YÜRÜTÜLÜYOR"

Rapor, AfD lideri Alice Weidel’in Eylül 2024 ortasında Werder kentindeki bir kampanya etkinliğinde yaptığı, “Alman halkına karşı dini bir savaş yürütülüyor” şeklindeki açıklamasına da dikkat çekiyor.

Bu rapor, Almanya’da aşırı sağcılıkla ilgili artan endişelerin ve AfD’nin yükselen popülaritesinin gölgesinde yayımlandı. Son anketler, partinin yüzde 26’lık destekle ülkenin en güçlü partisi konumuna yükseldiğini gösteriyor.

AfD, desteğini büyük ölçüde göçmen karşıtı kampanyalar ve Müslümanlara yönelik korkuları körükleyerek artırırken, geleneksel partilere duyulan memnuniyetsizlik ve ekonomik kaygılardan da faydalanıyor.