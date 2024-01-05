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    Almanya'da çiftçiler Ekonomi Bakanı'nı ablukaya aldı, Bakan adaya kaçtı

    Alman hükümetinin tarım sübvansiyonlarını azaltmaya yönelik ekonomik planına tepki olarak, aralarında Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı da olan devlet yetkililerini ablukaya aldı. Çiftçiler tarafından feribottan inmesine izin verilmeyen Ekonomi Bakanı Robert Habeck, Hooge Adası'na geri dönmek zorunda kaldı. O anlar kameralara böyle yansıdı...

    Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Alman hükümetinin tarım sektöründeki vergi muafiyetlerini kaldırmaya ilişkin politikalarına karşı çıkan çiftçiler, Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck'in, ada ziyaretinden dönerken feribottan inmesini engelledi.

    Alman Haber Ajansının (DPA) haberine göre, dün gece Schlüttsiel'deki feribot iskelesini bloke eden çiftçiler Habeck’in feribottan ayrılmasına izin vermedi.

    Feribottan ayrılamayan ve bireysel çiftçilerle görüşme teklifi kabul edilmeyen Habeck, Hallig Hooge'ye geri dönmek zorunda kalırken, polis çiftçileri sakinleştirmeye çalıştı.

    HÜKÜMET TEPKİLİ

    Scholz'un sözcüsü Steffen Hebestreit X sosyal platformundan yaptığı paylaşımda, feribot ablukasının "utanç verici" olduğunu ve demokratik toplumun kurallarını ihlal ettiğini ifade etti. Adalet Bakanı Marco Buschmann ise, "Şiddetin siyasi argümanda yeri yoktur. Bu, barışçıl gösteri yapan birçok çiftçinin davasını itibarsızlaştırıyor" ifadelerini kullandı.

    Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığından yapılan açıklama da ise Habeck’in çiftçilerle konuşmaktan mutluluk duyacağını belirterek "Ne yazık ki güvenlik durumu tüm çiftçilerle görüşmeye izin vermedi. Bakan Habeck'in bireysel çiftçilerle görüşme teklifi maalesef kabul edilmedi.” denildi.

    Aralık ayından beri Alman koalisyon hükümetinin tarımsal dizel sübvansiyonunun kaldırılmasını ve planlanan araç vergisi muafiyetini "traktörleriyle" protesto eden çiftçiler, istekleri karşılanmazsa ocak ayından itibaren "büyük protestolara" başlayacaklarını belirtmişti.

    ÇİFTÇİLER GÖSTERİLERE DEVAM EDİYOR

    Perşembe günü Alman hükümeti, çiftçilerin tarımsal sübvansiyonların azaltılmasına yönelik kitlesel protestolarına yanıt vererek, tarım araçları için vergi muafiyetinin kaldırılmasından vazgeçileceğini açıkladı.

    Ancak Alman Çiftçiler Birliği hükümetin bu önlemlerini yetersiz bularak, protestoslara devam edeceklerini açıkladı.

    Alman Çiftçiler Birliği, istekleri karşılanmazsa, 8 Ocak Pazartesi günü “ülkenin şimdiye kadar görmediği kadar büyük” bir protesto başlatacaklarını duyurmuştu.

     

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    AlmanyaTarımGösteri
    Haberler > Dünya > Almanya'da çiftçiler Ekonomi Bakanı'nı ablukaya aldı, Bakan adaya kaçtı
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