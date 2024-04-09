Almanya'da suç oranı ciddi anlamda arttı, hükümet sertleşti: Ülkeyi terk etmeliler

İçişleri Bakanı Nancy Faeser'in açıkladığı ve "endişe verici" olarak değerlendirdiği verilere göre geçen yıl toplam suç oranı yüzde 5,5, yabancı asıllı kişilerin işlediği suç oranı ise yüzde 13,5 arttı.

Almanya'da 2023 yılı Kriminal Suç İstatistiği Raporu'nu kamuoyuna açıklayan hükümet, geçen sene suç oranı ve yabancı şüpheli sayısında önemli artış yaşandığını işaret ederek mücadele sözü verdi.

Almanya'nın entegrasyonu geliştirmesi ve sınır dışı işlemlerini hızlandırması gerektiğini söyleyen Bakan Faeser, "Yabancı suçlular Almanya'yı çok daha hızlı bir şekilde terk etmeli. Oluşturduğumuz katı sınır dışı etme kuralları artık uygulanmalı." ifadelerini kullandı.

"Kurallara uymayan herkes ülkeyi terk etmeli" diye konuşmasına devam eden İçişleri Bakanı, geçen yıl yüzde 8,6 oranında artan şiddet suçlarına karşı da sıfır tolerans göstereceklerini sözlerine ekledi.

Geçen yıl görevi başında saldırıya uğrayan polis memuru sayısının da 106 bin olduğu bilgisini veren Faeser, bunun 2022 yılına göre yüzde 10'luk bir artış anlamına geldiğini vurgulayarak, "Bu rakam şok edicidir ve biz de bunu kınıyoruz. Bunun da hiçbir haklı gerekçesi yoktur." dedi.