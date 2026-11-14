Avrupa'da her fırsatta "fırsat eşitliği" ve "demokrasi" dersi veren Almanya'da, Türk toplumuna yönelik ayrımcılığın kurumsal boyutları ifşa oldu. 18 binden fazla kreşi kapsayan araştırmada, Türkçe isim taşıyan ailelerin başvurularına daha az cevap verildiği ve kreş yeri teklif edilme ihtimalinin yaklaşık yüzde 20 daha düşük olduğu belirlendi.

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Almanya'da Türkçe isim taşıyan ailelerin çocuklarının okul öncesi eğitime erişiminde karşılaştığı eşitsizlik, ülke çapında yürütülen bilimsel araştırmaya konu oldu.

Alman Ekonomik Araştırma Enstitüsü (ifo), Münih Teknik Üniversitesi, Halle Leibniz Ekonomi Araştırmaları Enstitüsü ve Alman Yükseköğretim ve Bilim Araştırmaları Merkezi tarafından gerçekleştirilen araştırmada, kreş başvurularında ebeveynlerin isimlerinin nasıl bir rol oynadığı incelendi.

Araştırmacılar, Mart 2021'de Almanya genelindeki 22 bin 500'e yakın kreşe, içeriği aynı olan ancak gönderenlerin isimleri değiştirilen e-postalar gönderdi.

Almanya'da Türk ismine bile tahammül yok! Kreşlerdeki ayrımcılık ifşa oldu

TÜRKÇE İSİMLERE DAHA AZ CEVAP VERİLDİ

Değerlendirmeye alınan 18 bin 663 başvuruda, Türkçe isim taşıyan ebeveynler Alman isimli ailelere kıyasla dezavantajlı durumda.

Alman isimleriyle yapılan başvuruların yaklaşık yüzde 71'ine cevap verilirken, Türkçe isim kullanılan başvurularda bu oran yüzde 66'da kaldı.

Araştırmada, Türkçe isim taşıyan ailelere somut kreş kontenjanı önerilme olasılığının yaklaşık yüzde 20 daha düşük olduğu da belirlendi.

Üstelik Türkçe isimli ebeveynlere gönderilen cevapların daha kısa olduğu ve alternatif kreş bulmalarına yardımcı olabilecek bilgileri daha az içerdiği tespit edildi.

ÜNİVERSİTE DİPLOMASI BİLE EŞİTSİZLİĞİ GİDERMEDİ

Araştırmacılar, ebeveynlerin eğitim seviyesinin ayrımcılık üzerindeki etkisini de inceledi.

Başvuru e-postalarında üniversite mezunu olduklarını belirten Türkçe isimli ebeveynlerin de Alman isimli ailelerden daha düşük oranda cevap aldığı görüldü.

Münih Teknik Üniversitesi'nden araştırmacı Philipp Lergetporer, "Eşitsiz muamelenin ebeveynlerin bir üniversite mezuniyeti belirttiği durumlarda dahi devam etmesi, aradaki farkların yalnızca ailelerin eğitim düzeyine ilişkin varsayımlardan kaynaklandığı tezini çürütmektedir" dedi.

Almanya'da Türk ismine bile tahammül yok! Kreşlerdeki ayrımcılık ifşa oldu

KREŞLERDE KARAR YETKİSİ YÖNETİCİLERDE

Araştırma kapsamında 400'den fazla kreş yöneticisiyle de görüşüldü.

Yöneticilerin yaklaşık yüzde 85'inin çocukların kabulüne kendilerinin karar verdiği, kurumların çoğunda merkezi ve bağlayıcı kabul kurallarının bulunmadığı belirlendi.

ifo Enstitüsü'nden Henning Hermes, "Pek çok kreş yönetimi, kısıtlı sayıdaki kontenjanı büyük bir personel ve zaman baskısı altında dağıtmak zorunda kalıyor" ifadelerini kullandı.

Hermes, "Zamanı az olan biri, muhtemelen en az zahmet beklediği ailelere önce cevap veriyor" değerlendirmesinde bulundu.

GÖÇMEN ÇOCUKLARIN KREŞE ERİŞİMİNDE BÜYÜK FARK

Almanya Federal İstatistik Dairesinin 2023 yılı verilerine göre, üç yaşından küçük göçmen kökenli çocukların yalnızca yüzde 22'si kreşe gidiyor.

Göçmen geçmişi bulunmayan çocuklarda ise bu oran yüzde 45'e ulaşıyor.

Halle Leibniz Ekonomi Araştırmaları Enstitüsü'nden Simon Wiederhold, "Yasal hak tek başına kreşe eşit erişimi garanti etmiyor" dedi.

Wiederhold, daha fazla kreş personeli istihdam edilmesi ve merkezi, şeffaf başvuru prosedürlerinin oluşturulmasının eşitsizliği azaltabileceğini kaydetti.

Alman Yükseköğretim ve Bilim Araştırmaları Merkezi'nden Frauke Peter ise "Kreş, eğitim yolundaki ilk yapı taşıdır. Kreşe erişimdeki eşitsiz fırsatlar yüksek öğrenime kadar etkisini sürdürebilir" ifadelerini kullandı.

ALMANYA'DA DÖRT YAŞINDAKİ ÇOCUKLARA YENİ TEST

Araştırmanın gündeme geldiği dönemde Almanya Federal Meclisi, dört yaşındaki çocukların dil ve gelişim seviyelerinin değerlendirilmesini öngören yeni düzenlemeyi de kabul etti.

591 milletvekilinin katıldığı oylamada 458 milletvekili düzenlemeye destek verirken 132 milletvekili karşı oy kullandı.

Friedrich Merz hükümetinin hazırladığı düzenleme, çocukların Almanca ve temel becerilerdeki eksikliklerinin erken dönemde tespit edilerek desteklenmesini amaçlıyor.

Düzenlemenin yürürlüğe girmesi için Federal Konseyin de onayı gerekiyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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