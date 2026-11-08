Alman yayın kuruluşu Deutsche Welle (DW), Türkiye'nin enerji alanındaki hamlelerini mercek altına aldı. "Türkiye bir enerji süper gücü mü?" sorusunu yönelten Alman basını, Ankara'nın Avrupa, Rusya, ABD ve Orta Doğu arasındaki enerji dengelerinde üstlenmek istediği role geniş yer ayırdı.

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Alman yayın kuruluşu Deutsche Welle (DW), Türkiye'nin küresel enerji ticaretindeki konumunu ve Ankara'nın enerji merkezi olma hedefini konu alan bir analiz yayımladı.

Türkiye'nin enerji ithalatına bağımlı bir ülkeden uluslararası enerji ticaretinde söz sahibi olmayı hedefleyen bir ülkeye dönüşme çabası ele alındı.

Alman basını Türkiye'nin planını yazdı! "Ankara'nın artık daha büyük bir hedefi var"

Alman basını, "Türkiye bir enerji süper gücü mü?" sorusunu yönelterek Ankara'nın Avrupa'nın enerji güvenliği açısından taşıdığı önemi değerlendirdi.

Alman basını Türkiye'nin planını yazdı! "Ankara'nın artık daha büyük bir hedefi var"

"ANKARA'NIN ARTIK DAHA BÜYÜK BİR HEDEFİ VAR"

DW, Türkiye'nin enerji politikalarındaki değişimi şöyle anlattı:

"Türkiye, onlarca yıl boyunca ithal petrol ve doğal gaza milyarlarca dolar harcayan, enerji açısından dışa bağımlı bir ülkeydi. Ancak Ankara'nın artık daha büyük bir hedefi var: Yalnızca kendi enerji geleceğini güvence altına almak değil, başka ülkelere enerji ulaştırılmasına yardımcı olan bir ülke haline gelmek."

Alman basını Türkiye'nin planını yazdı! "Ankara'nın artık daha büyük bir hedefi var"

Alman yayın kuruluşu, Türkiye'nin coğrafi konumuna ilişkin değerlendirmesinde ise şu ifadelere yer verdi:

Avrupa, Orta Doğu, Kafkaslar ve Orta Asya'nın kesişim noktasında bulunan Türkiye, kendisini enerji akışlarının doğal kavşak noktası olarak görüyor.

AVRUPA'NIN ENERJİ HATLARINDA TÜRKİYE

Analizde, Azerbaycan doğal gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyan Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) ile Rus gazını Avrupa'ya ulaştıran TürkAkım projelerine geniş yer ayrıldı.

DW, Rusya-Ukrayna savaşının ardından Avrupa'nın enerji tedarikinde yaşanan değişime işaret ederek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Azerbaycan'dan gelen doğal gaz, TANAP üzerinden Türkiye'yi aşıyor. TürkAkım ise Rusya'nın Ukrayna'yı geniş çaplı işgalinin ardından Avrupa liderleri alternatif enerji tedarikçileri ararken bile Avrupa Birliği'ne Rus gazı taşımayı sürdüren son büyük boru hattı olma özelliğini taşıyor."

Alman basını, Türkiye'nin bu iki büyük enerji hattıyla hem Azerbaycan hem de Rusya kaynaklı doğal gazın Avrupa'ya ulaştırılmasında önemli bir konumda bulunduğunu yazdı.

Alman basını Türkiye'nin planını yazdı! "Ankara'nın artık daha büyük bir hedefi var"

"TÜRKİYE ENERJİ TİCARETİNİN PAZAR YERİ OLMAK İSTİYOR"

DW, Ankara'nın doğal gaz ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) altyapısına yaptığı yatırımları da değerlendirdi.

Türkiye'nin karada ve denizde terminaller ile depolama tesisleri inşa ettiğine yer veren Alman yayın kuruluşu, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, ülke içindeki doğal gaz ve LNG altyapısına büyük yatırımlar yapıyor. Karada ve denizde terminaller ile depolama üniteleri inşa ediyor. Bütün bunlar, enerji ticareti için bir pazar yeri olma çabasının parçası."

Analizde, Ankara'nın yalnızca enerji kaynaklarının geçişini sağlayan bir ülke olmakla yetinmediği, uluslararası enerji ticaretinin gerçekleştirildiği bir merkez oluşturmayı hedeflediği üzerinde duruldu.

Alman basını Türkiye'nin planını yazdı! "Ankara'nın artık daha büyük bir hedefi var"

HÜRMÜZ BOĞAZI'NA ALTERNATİFTE TÜRKİYE DETAYI

Alman basınının üzerinde durduğu bir diğer konu, Irak petrolünü Türkiye üzerinden Akdeniz'e taşıyan boru hattı oldu.

DW, ABD ve İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü savaşın ardından Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gelişmelerin alternatif petrol güzergâhlarının önemini artırdığını yazdı.

Haberde şu değerlendirmeye yer verildi:

"Türkiye, Irak'ın petrol sahalarını Ceyhan'a bağlayan boru hattından geçen petrol akışını genişletiyor. Bu hat, ABD-İsrail'in İran'a karşı savaşı ve Tahran'ın Hürmüz Boğazı'nı ablukaya almasının ardından daha da büyük önem kazandı."

Alman yayın kuruluşu, Hürmüz Boğazı'nı baypas edebilecek enerji altyapısının geliştirilmesini de Türkiye'nin bölgesel enerji merkezi olma hedefi kapsamında ele aldı.

"HAZAR'DAN AVRUPA'YA YEŞİL ENERJİ KORİDORU"

DW, Türkiye'nin enerji alanındaki hedeflerinin petrol ve doğal gazla sınırlı olmadığını da yazdı.

Ankara'nın rüzgâr ve güneş enerjisi yatırımlarına yer verilen analizde, Hazar Denizi bölgesinden Avrupa Birliği'ne yenilenebilir enerji taşınmasını öngören proje üzerinde duruldu.

Alman basını, "Türkiye aynı zamanda rüzgâr ve güneş enerjisini hızla büyütüyor ve kendisini temiz enerji için bir merkez olarak tanıtıyor. Hazar Denizi'nden Avrupa Birliği'ne yenilenebilir rüzgâr ve güneş enerjisi taşıyacak yeşil bir koridor önerdi" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE KÜRESEL İKLİM POLİTİKALARINDA DA AKTÖR OLMAK İSTİYOR"

Alman yayın kuruluşu, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31'e ev sahipliği yapacak olmasını da enerji hedefleriyle birlikte değerlendirdi.

DW, "Zamanlama oldukça manidar. Türkiye, COP31'e ev sahipliği yaparak kendisini yalnızca bir enerji transit süper gücü olarak değil, aynı zamanda küresel iklim tartışmalarında bir aktör olarak konumlandırıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Analizin sonunda ise Ankara'nın enerji hedeflerinin uluslararası ilişkiler üzerindeki etkisine ilişkin şu sorulara yer verildi:

"Türkiye'nin bir enerji merkezi olma hedefinin arkasında gerçekte ne var? Ve Türkiye'nin bir enerji süper gücü olma şansı bulunuyor mu?"

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