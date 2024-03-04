Almanya’yı alarma geçiren ihbar! Hastanede rehine krizi

Almanya’nın Aachen kentinde hastaneye gelen silahlı saldırgan bazı kişileri rehin aldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, hastanenin etrafı sarıldı.

Aachen'deki Luisen Hastanesi'nden silahlı bir saldırganın bazı kişileri rehin aldığına yönelik ihbar geldi.

İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

POLİS HASTANEYİ KUŞATTI

Aachen polisi, "Şu anda muhtemel bir tehdide dair belirtiler var. Hastanenin etrafındaki alan kordon altına alındı. Polis sizden bu bölgeden uzak durmanızı istiyor" açıklamasında bulundu.

ÖZEL HAREKAT EKİBİ GÖREVLENDİRİLDİ

Hastanenin 'Luisenhospital' olduğu açıklanırken, operasyon için Köln'den gelen özel harekat ekibinin görevlendirildiği ve ekibin hastaneye girdiği belirtildi.

Polis silahlı kadının bir odaya barikat kurduğunu belirtirken, özel birimin de katları temizleyerek ilerlediği öğrenildi.

HASTANEDEN DUMANLAR ÇIKIYOR

Hastaneden duman çıktığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi de gelirken, yerel basın kadının ameliyathanede piroteknik patlattığını dumanın da bu nedenle çıktığını iddia etti.

Öte yandan şehirdeki demiryolunun bir bölümünün kapatıldığı, bölgede polis helikopterlerinin uçtuğu belirtildi.

Operasyonun ne kadar süreceği ise henüz bilinmiyor.

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