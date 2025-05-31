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Ambargo duvarı çöküyor: Japonya’dan Suriye’ye şaşırtan karar! Yaptırımlar kaldırılıyor

Kaynak: Dış Haberler
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Ambargo duvarı çöküyor: Japonya’dan Suriye’ye şaşırtan karar! Yaptırımlar kaldırılıyor
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Japonya, 14 yıl süren ağır ambargonun ardından Suriye’ye yönelik yaptırımları kısmen kaldırma kararı aldı.

Japonya, yıllardır süren siyasi ambargoyu deldi! Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından yeniden yapılanma sürecine giren Suriye’ye yönelik yaptırımlar, Tokyo’nun kararıyla ilk kez gevşetildi. Japon Kabinesi'nin onayıyla dört büyük banka, dondurulmuş varlık listesinden çıkarıldı.

Hükümet  Avrupa Birliği ve ABD’nin benzer yöndeki kararlarını izlerken, Tokyo hükümeti kararı "Suriye halkının yaşamlarını iyileştirmek" amacıyla aldıklarını açıkladı. 

Japonya Kabine Sekreteri Hayashi Yoshimasa, "Suriye’deki olumlu çabalar desteklenmeli" diyerek diplomatik mesajı uluslararası kamuoyuna net şekilde verdi.

Yoshimasa ayrıca, Japonya’nın uluslararası toplumla birlikte çalışarak Suriye’de barış ve istikrarın yeniden inşası için sorumluluk alacağını vurguladı.

Japonya'nın yaptırımları kaldırmasının ilk aşamasında ise varlıkları dondurulan hedefler listesinden en az dört banka çıkarılacak.

NE OLMUŞTU?

ABD'den sonra Avrupa Birliği (AB) de Suriye'ye yönelik ekonomik yaptırımların kaldırılması kararının resmen kabul edildiğini, ayrıca yaptırım listesinden bankalar, ülkenin ekonomisi için önemli sektörlerde faaliyet gösteren şirketler ile medyadan 24 kuruluşu çıkardığını duyurmuştu.

Kaynak: Dış Haberler

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