Ameliyatta gözlerini açtı! 'Beyin ölümü' denilen hasta organları alınmadan önce uyandı

ABD'de şiddetli patlama! Tesis yerle bir oldu, 3'den fazla kayıp var

GÖZLERİNİ AÇTI, ÇEVRESİNE BAKTI

2021 yılının Ekim ayında aşırı doz sonrası hastaneye kaldırılan TJ Hoover’ın beyin ölümünün gerçekleştiği belirtilmişti. Ancak kız kardeşi Donna Rhorer’ın ifadesine göre, Hoover ameliyathaneye götürülürken gözlerini açtı ve çevresini izlemeye başladı. Rhorer, “Gözleri açıktı, etrafına bakıyordu” dedi.

Ameliyat sırasında görev yapan cerrahi doku koruma uzmanı Natasha Miller da hastanın “sakin olmadığını” ve “hareket ettiğini” doğruladı. Hoover’ın hayati belirtiler göstermesi üzerine operasyon yarıda kesildi.

"HAZIR DEĞİL, UYANDI"

Ameliyata başlandıktan yaklaşık 45 dakika sonra bir doktorun aileye “Hazır değil, uyandı” diyerek süreci durdurduğunu aktaran Rhorer, kardeşinin hayatı için savaştığını ve hâlâ yaşadığını söyledi.

Cerrahi koordinatör Nyckoletta Martin ise Hoover’ın sedasyon altındayken kalp kateter laboratuvarına alındığını, ardından doğrudan ameliyathaneye götürüldüğünü belirtti. Martin, “Bu süreç sağlık personelini bile şaşkına çevirdi. Kimileri bunun ötanaziye benzediğini söyledi” dedi.

'BEYİN ÖLÜMÜNE BENZEMİYORDU'

Martin’e göre hastayı değerlendiren kardiyolog, TJ Hoover’a neden olumsuz bir prognoz verildiğini anlayamadığını ve hastanın durumunun beyin ölümünü yansıtmadığını ifade etti. Martin, bu olaydan kısa süre sonra görevinden istifa etti.

TSSB İLE MÜCADELE EDİYOR

Yaşadığı travmanın ardından hayata tutunan TJ Hoover, bugün kız kardeşiyle birlikte hayatını sürdürüyor. Hoover’ın olay sonrası travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) ile mücadele ettiği belirtildi.

SAĞLIK BAKANLIĞI VE KONGRE DEVREDE

Yaşanan olay sonrası ABD Sağlık Bakanlığı, Kentucky merkezli Network for Hope adlı bağış kuruluşu hakkında soruşturma başlattı. ABD Temsilciler Meclisi'nin alt komitesinde düzenlenen oturumda, Hoover’ın durumu örnek gösterilerek organ bağışı sistemindeki denetim eksiklikleri masaya yatırıldı.

ABD Sağlık Bakanı Robert Kennedy Jr., yaptığı açıklamada “Bazı hastanelerde, hastalar hala hayat belirtisi gösterirken organ alımı başlatılmış. Bu kabul edilemez” dedi.

"GELİŞMEYE KARARLIYIZ"

Network for Hope CEO’su Barry Massa, artan eleştiriler üzerine yaptığı açıklamada, “En yüksek etik ve tıbbi standartlara bağlıyız. Organ bağışçılarının kararını onurlandırmak için sürekli gelişmeye kararlıyız” ifadelerini kullandı.

"O HAYATTA KALDI, AMA DİĞERLERİ?"

TJ Hoover’ın kız kardeşi Donna Rhorer, sistemdeki ihmallere dikkat çekerek şunları söyledi:

“Hayatı için savaşabildi ve hala burada. Ama aynı şansı bulamayan birçok kişi vardı.”