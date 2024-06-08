Ankara, F-16 teklifini ABD'ye iletti: Hedef tüm parçaları Türkiye’de üretmek

Ankara, süreci kısaltmak için üretimin Türkiye’de yapılması teklifini ABD’ye iletti. Emekli Korgeneral Karakuş “F-16’lar ülkemizde üretilirse KAAN’ın seri üretim süreci de kolaylaşır” dedi.

YEŞİM ERASLAN'IN HABERİ / ANKARA - Türkiye’nin ABD’den tedarik sürecinde olduğu 40 adet F-16 Blok 70 savaş uçağı, 79 adet F-16 modernizasyon kiti ve diğer savunma sanayii malzemeleri için kritik eşik aşıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller “Türkiye, F-16’ların satın alınmasına yönelik teklif ve kabul mektubunu imzaladı. Anlaşmanın ilerlediğini görmekten mutluyuz” dedi.

Washington’dan gelen açıklamaların ardından gözler F-16’ların teslim sürecine çevrildi. İlk F-16 teslimatının 2028 yılını bulması bekleniyor. Sürecin en kritik soru işareti ise F-16 üretim ve modernizasyon faaliyetlerinin nerede yapılacağı konusu. Ankara, üretimin Türkiye’de yapılmasına yönelik teklifin ABD makamlarına iletti.

F-16 tedariki sürecinde gelinen aşamayı gazetemize değerlendiren emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş, Hava Kuvvetleri Komutanlığının envanterine uzun süredir yeni bir uçak alınmadığına dikkati çekti. Karakuş, Yunanistan’ın son dönemde hava kuvvetlerine yaptığı takviyeleri hatırlattı.

“ÜÇ YIL BEKLEYECEĞİZ”

Türkiye’nin millî muharip uçağı KAAN’ın 2030 yılında seri üretime geçmesinin planlandığını, bu zamana kadar da hava kuvvetlerinin güçlendirilmesi gerektiğini kaydeden Karakuş, şunları kaydetti:

"KAAN’ın 300 tane üretiminin yapılması 2040’a kadar sürer. Geçtiğimiz yıl Lockheed Martin’in elinde 150 uçaklık bir talep vardı. Bize sıra ancak üç yıl sonra gelebilir. Türkiye Yani F-16’lar en erken üç yıl sonra teslim olabilir. Türkiye tam bir ateş çemberinin içinde yaşıyor. Bu nedenle Ankara, modernizasyon kitinin ve F-16’ların parçalarının Türkiye’de üretilmesi konusunda teklif sundu. Bu kabul görmüş ise önemli bir adım atmış oluruz.

Elbette ki yeni F-16’lar Hava Kuvvetlerini güçlendirecek. Bir ülkenin hava kuvvetleri güçlü olursa kimse savaşa girmeyi göze alamaz. Ancak bizi asıl kurtaracak olan KAAN’ın seri üretime geçmesi. Asli unsurumuz KAAN’dır. F-16’ların Türkiye’de üretilme durumu KAAN’ın seri üretiminde de elimizi çok kolaylaştıracaktır."

“KAAN GÜÇ KATACAK”

Türkiye’nin KAAN’da seri üretime geçilmesinin ardından sanayi sektörünün de önemli bir aşamanın geçilmiş olacağını söyleyen Karakuş “Özellikle Türk Cumhuriyetlerinin hava kuvvetlerinin KAAN ile güçlendirilmesi çok önemli. Uçak almayı bekleyen onlarca ülke var ve savaş uçağı üreten ülkelerin sayısı oldukça sınırlı. KAAN bizim sadece bizi havada değil ekonomide de güçlendirecek” değerlendirmesinde bulundu.