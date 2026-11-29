Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında kurulan askeri iş birliği mekanizmasının sahada somutlaşması komşu basınında yakından takip ediliyor. Pakistan Ordusu'nun, İslamabad'da Türk, Suudi ve Pakistanlı üst düzey yetkililerin katılımıyla gerçekleşen toplantının ardından Suudi Arabistan'a askeri birlik gönderdiğini duyurması Yunan medyasında gündem oldu.

Özetle Kaydet a- | +A

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın ardından askeri iş birliğinde yeni bir adım atıldı.

Pakistan ordusu, Suudi Arabistan'ın savunma kapasitesini güçlendirmek amacıyla askeri birlik gönderildiğini açıkladı.

Yunan basını ise sevkiyatın İslamabad'daki üçlü toplantının ardından gerçekleşmesine ve anlaşmanın kolektif savunma hükümlerine işaret etti.

Ankara-İslamabad-Riyad hattı sahaya indi! Pakistan'dan ilk askeri sevkiyat geldi, Yunan basını "olağan dışı" diyerek duyurdu

PAKİSTAN ORDUSUNDAN AÇIKLAMA

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Askerler, üzerinde anlaşmaya varılan taahhütler ve mevcut savunma iş birliği çerçevesinde Suudi Arabistan topraklarında kendilerine verilen görevleri yerine getirecek. Konuşlandırma, ortaya çıkan güvenlik endişeleri karşısında krallığın savunma kapasitesinin daha da güçlendirilmesine katkı sağlayacak."

Açıklamada ayrıca Pakistan'ın Mekke ve Medine'deki İslam dünyasının en kutsal iki mescidini koruma konusundaki taahhüdü yinelendi.

Suudi Arabistan'a gönderilen askerler için düzenlenen uğurlama törenine Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif ve Suudi Arabistan'ın İslamabad Büyükelçisi Rajeh Tami Albugamy'nin yanı sıra üst düzey askeri yetkililer katıldı.

Ankara-İslamabad-Riyad hattı sahaya indi! Pakistan'dan ilk askeri sevkiyat geldi, Yunan basını "olağan dışı" diyerek duyurdu

YUNAN BASINI ÜÇLÜ ANLAŞMAYA İŞARET ETTİ

Yunan gazetesi Kathimerini, gelişmeyi "Mekke Anlaşması: Pakistan, Suudi Arabistan'a asker gönderiyor" başlığıyla okuyucularına duyurdu.

Pakistan ordusunun açıklamasını "alışılmadık" olarak nitelendiren gazete, askeri sevkiyatın Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın İslamabad'daki toplantısının ardından duyurulmasına işaret etti.

Gazete, üç ülkenin Mekke'de imzaladığı anlaşmanın kolektif savunma hükümlerini hatırlatarak "Taraflardan birine yönelik saldırı, tüm taraflara yönelik saldırı olarak kabul ediliyor" ifadelerine yer verdi.

TÜRK HEYETİ İSLAMABAD'DAKİ TOPLANTIYA KATILMIŞTI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düzenlenen Mekke Ortak Savunma İttifakı Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesinin ikinci olağan toplantısına katılmıştı.

Toplantıda üç ülke arasındaki askeri iş birliğinin yanı sıra küresel ve bölgesel güvenlik gelişmeleri ele alınmıştı.

BİRİNE YAPILAN SALDIRI ÜÇÜNE YAPILMIŞ SAYILACAK

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan, Orta Doğu'da artan güvenlik gerilimlerinin gölgesinde 7 Ağustos'ta Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzalamıştı.

İmza törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif katılmıştı.

Anlaşma kapsamında üç ülkeden herhangi birine yönelik saldırının tüm taraflara yönelik saldırı olarak kabul edilmesi öngörülüyor.

Üç ülke, ittifakın savunma amaçlı olduğunu ve herhangi bir devleti hedef almadığını açıklamıştı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala