ABD merkezli Associated Press (AP), NATO'nun üst düzey toplantılarını azaltma kararı aldığını duyurdu. Temmuz ayında Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nin ardından 2027'de Arnavutluk'ta yapılması planlanan toplantı takvimden çıkarıldı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, zirvelerin ihtiyaç duyulduğunda düzenleneceğini açıkladı.

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Türkiye'nin başkenti Ankara'da düzenlenen 2026 NATO Liderler Zirvesi'nin ardından ittifakın toplantı takviminde değişikliğe gidiliyor.

ABD merkezli Associated Press (AP), 2027 yılında Arnavutluk'ta yapılması planlanan liderler zirvesinin düzenlenmeyeceğini duyurdu.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, zirvenin tarihine ilişkin müttefikler arasında henüz ortak bir karar bulunmadığına dikkat çekti:

Zirvenin ne zaman yapılacağı konusunda henüz ortak bir pozisyon yok. Kesinlikle 2027'de değil.

Bir sonraki toplantının 2028'de düzenlenebileceğine işaret eden Rama, zirvenin yapılması halinde ev sahibi şehrin Tiran olacağını belirtti.

Ankara Zirvesi'nin ardından NATO'dan sürpriz karar! 2027 liderler toplantısı yapılacak mı?

RUTTE: İHTİYAÇ DUYDUĞUMUZDA ZİRVE YAPARIZ

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise AP'ye verdiği röportajda ittifakın zirve takvimi konusunda esnek davranabileceğini söyledi:

"Biz NATO zirveleri konusunda esneğiz" diyen Rutte, "İhtiyacımız olduğunda zirve yaparız" açıklamasında bulundu.

NATO'nun yalnızca liderler düzeyinde değil, bakanlar düzeyindeki toplantıları da azaltacağı öğrenildi. Buna göre 2027 yılının ekim ayı için savunma bakanları toplantısı planlanmazken, dışişleri bakanlarının yılda iki yerine bir kez bir araya gelmesi öngörülüyor.

Ankara Zirvesi'nin ardından NATO'dan sürpriz karar! 2027 liderler toplantısı yapılacak mı?

ANKARA ZİRVESİ'NİN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ GÜNDEMDE

AP, haberinde Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen 2026 Ankara Zirvesi'ne de geniş yer ayırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantı için askeri havalimanında yenileme çalışmaları yapıldığı, on binlerce güvenlik personelinin görevlendirildiği ve başkentin bazı bölgelerinde kapsamlı güvenlik önlemleri alındığı aktarıldı.

Rutte, çok sayıda devlet ve hükümet başkanını bir araya getirmenin yüksek maliyetine işaret ederek, "Her zaman işin içinde çok fazla güvenlik unsuru oluyor" diye konuştu.

Zirvelerin bu maliyete değip değmediği sorusuna ise "Değiyor" cevabını verdi.

TRUMP İLE MÜTTEFİKLER ARASINDAKİ GERİLİM

AP, "ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO müttefikleriyle yaşadığı görüş ayrılıkları da zirve takvimine ilişkin tartışmalarda etkili oldu" değerlendirmesini paylaştı.

Trump'ın Grönland konusundaki açıklamaları ve İran'a karşı yürütülen savaşta müttefiklerinden destek göremediği yönündeki eleştirileri, ittifak içindeki gerilim başlıkları arasında gösterildi.

Ankara Zirvesi'nde ise savunma harcamaları, askeri kabiliyetler ve kuvvet planlaması konusunda yeni hedefler belirlenmişti.

TİRAN'DAN 2028 VE ÇEVRİM İÇİ ZİRVE SEÇENEĞİ

Arnavutluk Savunma Bakanı Ermal Nufi de Tiran'ın 2028 yılında veya çevrim içi formatta düzenlenecek bir NATO zirvesine ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu açıkladı.

Nufi, hazırlıklar için çalışma grubu oluşturulduğunu belirterek, "Bir sonraki zirve Tiran'da gerçekleşecek" dedi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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