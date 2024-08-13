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Ankara ziyareti öncesi Moskova teması! Mahmud Abbas Putin ile görüştü

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Ankara ziyareti öncesi Moskova teması! Mahmud Abbas Putin ile görüştü

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

TBMM Genel Kuruluna 15 Ağustos'ta hitap etmesi beklenen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Görüşmede bağımsız Filistin Devleti'nin kurulmasına vurgu yapıldı.

 Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 15 Ağustos'taki olağanüstü toplanacak olan TBMM Genel Kuruluna hitap edecek. Toplantıya İsrail'in Gazze'deki saldırılarında yaralanan ve Türkiye'de tedavi görenler de davet edilecek.

Olağanüstü toplantıyı TBMM Başkanı Kurtulmuş yönetecek. Genel Kurulda ilk olarak Kurtulmuş konuşacak.

Numan Kurtulmuş, konuşmasının ardından Filistin Devlet Başkanı Abbas'a söz verecek. Abbas, Genel Kurula hitap ederek, milletvekillerine İsrail'in Gazze'deki saldırılarını anlatacak.

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Olağanüstü toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılarak Genel Kurul Salonu'nda Abbas'ın konuşmasını dinleyecek.

Mahmud Abbas'ın konuşmasının ardından olağanüstü toplantı sona erecek.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Filistinli mevkidaşı Mahmud Abbas'la bir araya geldi.
 
Putin, Filistin meselesinin barış yoluyla çözülmesi ve Birleşmiş Milletler'in (BM) kararları doğrultusunda Filistin devletinin kurulması gerektiği söyledi.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Putin, Rusya'yı ziyaret eden Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Moskova'daki Novo-Ogaryovo başkanlık rezidansında bir araya geldi.

Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, Arap dünyası ve Filistin ile ilişkilere değer verdiklerini, Orta Doğu ve Filistin'deki durumu yakından takip ettiklerini dile getirdi.

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Putin, "Elbette, Filistin'de yaşanan insani felaketi büyük acı ve endişe ile takip ediyoruz. Filistin halkını desteklemek için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

BM'ye göre Filistin'e yönelik saldırılarda yaklaşık 40 bin kişinin hayatını kaybettiğini ve bunların çoğunun kadın ve çocuk olduğuna dikkati çeken Putin, "Sivil kayıplardan dolayı endişeliyiz." ifadesini kullandı.

Putin, Filistin meselesinin barış yoluyla çözülmesi ve Filistin devletinin kurulması gerektiğini vurgulayarak, şu şekilde devam etti:

"Her zaman bu meselenin barış yoluyla çözülmesinden yana yaklaşım sergiledik. Bu konuda ortak pozisyona sahibiz. Bu sorunun kökleri eskiye dayanıyor. Bu sorun, daha önce uluslararası örgütler, özellikle de BM düzeyinde bağımsız Filistin devletinin kurulmasına ilişkin alınan kararların göz ardı edilmesinden kaynaklanıyor."

Rusya'nın bu konudaki pozisyonunun değişmediğini ve konjonktüre bağlı olmadığını belirten Putin, "Bölgede uzun vadeli, güvenilir ve istikrarlı barışın sağlanması için BM kararlarının uygulanması ve her şeyden önce tam teşekküllü Filistin devletinin kurulması gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

"İSRAİL, BM'NİN KARARLARINA UYMUYOR"

Filistin Devlet Başkanı Abbas da BM'nin Filistin devletinin kurulması konusunda başarısız olduğunu belirterek, "BM, ABD'nin baskısı nedeniyle Filistin halkının haklarının uygulanmasını sağlayacak tek bir kararı bile hayata geçirme misyonunu yerine getiremedi." diye konuştu.

İsrail'in BM tarafından alınan kararlara uymadığını vurgulayan Abbas, şunları kaydetti:

"Filistinlileri Gazze Şeridi'nden, Batı Şeria'dan ve Kudüs'ten zorla yerinden etme yönündeki siyasete karşı çıkıyoruz. Bu, daha önce 1948 ve 1967'de de yaşandı. Filistin halkının kendi devletine sahip olacağına inanıyoruz. Mücadelemize devam ediyoruz. Rusya'nın desteği ile hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyorum."

Abbas, Rusya ile her düzeyde temaslarını sürdürdüklerini dile getirerek, "Rusya, Filistin halkının en yakın dostlarından biri." ifadesini kullandı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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