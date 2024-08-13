Ankara ziyareti öncesi Moskova teması! Mahmud Abbas Putin ile görüştü
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
TBMM Genel Kuruluna 15 Ağustos'ta hitap etmesi beklenen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Görüşmede bağımsız Filistin Devleti'nin kurulmasına vurgu yapıldı.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 15 Ağustos'taki olağanüstü toplanacak olan TBMM Genel Kuruluna hitap edecek. Toplantıya İsrail'in Gazze'deki saldırılarında yaralanan ve Türkiye'de tedavi görenler de davet edilecek.
Olağanüstü toplantıyı TBMM Başkanı Kurtulmuş yönetecek. Genel Kurulda ilk olarak Kurtulmuş konuşacak.
Numan Kurtulmuş, konuşmasının ardından Filistin Devlet Başkanı Abbas'a söz verecek. Abbas, Genel Kurula hitap ederek, milletvekillerine İsrail'in Gazze'deki saldırılarını anlatacak.
Olağanüstü toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılarak Genel Kurul Salonu'nda Abbas'ın konuşmasını dinleyecek.
Mahmud Abbas'ın konuşmasının ardından olağanüstü toplantı sona erecek.
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Kaynak: Anadolu Ajansı