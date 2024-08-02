Ankara'daki tarihi esir takası dünya basınında: Türkiye oynadığı rolün keyfini çıkarıyor

Dün Milli İstihbarat Teşkilatı'nın ara buluculuğunda Ankara'da 7 ülke ile Rusya arasında tarihi bir rehine takası gerçekleştirildi. 2. dünya savaşından bu yana en büyük takas yapılırken, operasyon dünya basınında da geniş yankı uyandırdı. Türkiye'nin rolünden övgüyle bahseden medya devleri, "Türkiye esir takasında oynadığı rolün keyfini çıkarıyor" başlığıyla servis etti.

Dün Ankara'da tarihi bir olay yaşandı. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) arabulucuğunda ABD dahil 7 ülke ile Rusya arasında rehine takası gerçekleştirildi. Operasyon, 2. Dünya Savaşı sonrası en büyük takas olarak tarihe geçti.

26 TUTUKLUNUN TAKASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre MİT, Ankara'da ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus cezaevlerinde bulunan toplam 26 tutuklunun takasını gerçekleştirdi.

REHİNELERİN ÜLKELERİ

Takas operasyonu kapsamında ABD'den 2, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç ve Rusya'dan birer uçak olmak üzere toplam 7 uçak ile Türkiye'ye nakledilen şahıslardan 2'si çocuk 10 rehinenin Rusya'ya, 13 rehinenin Almanya'ya, 3 rehinenin de ABD'ye nakledilmesi sağlandı.

TAKAS OPERASYONU DÜNYA BASININDA

Tarihe geçen operasyon dünya basınında da geniş yer buldu. Wall Street Journal, New York Times ve CNN gibi medya devleri operasyona ev sahipliği yapan Türkiye'den övgüyle bahsetti.

WALL STREET JOURNAL

ABD'li The Wall Street Journal gazetesi, takasta Türkiye'nin rolüne dikkat çekti. Haberde, "Bir araya gelen nihai anlaşma, ölçeği ve karmaşıklığı bakımından eşi benzeri görülmemişti. Gershkovich ve Krasikov'un yanı sıra hapisteki diğer iki gazeteci, Rus siyasi mahkumlar, dört Alman ve Slovenya, Norveç ve Polonya'dan gelen gizli casusları da içeriyordu. CIA direktörü, Türkiye'nin casus şefiyle lojistik konuları görüşmek üzere takasın yapılacağı Ankara'ya uçtu. Rusya ile varılan anlaşma kırılgandı ve yanlışlıkla sızdırılacak bir bilgi her şeyi mahvedebilirdi." ifadeleri yer aldı.

NEW YORK TIMES

The New York Times da Türkiye için övgü dolu sözler kullandı. "Türkiye esir takasında oynadığı rolün keyfini çıkarıyor" başlıklı haberde şu ifadeler yer aldı:

Rusya, ABD, Almanya ve diğer ülkeler tarafından takas edilen mahkumlar Perşembe günü evlerine ve özgürlüklerine doğru yürürken, bunu mahkum takasları için giderek daha tanıdık bir zeminde, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden bu yana Moskova ve Batı için önemli bir arabulucu haline gelen Türkiye'de yaptılar.

Perşembe günkü takasa giden yolda aylarca süren müzakerelerde Türkiye'nin ne kadar önemli bir rol oynadığı belli değildi. Yine de bu karmaşık ve çok ülkeli takasın Türk topraklarında gerçekleşmesi, Türkiye'nin kendisini dünya sahnesinde önemli bir oyuncu olarak göstermesini sağladı.

Ayrıca Türkiye'nin, Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlarına katılmayı reddetmesi ve Batı kendisini izole etmeye çalışırken Moskova ile ekonomik bağlarını genişletmesi nedeniyle hayal kırıklığına uğrayan NATO müttefikleriyle zaman zaman gerilen ilişkilerine olumlu bir hava katmasına da olanak sağladı.

Türk güvenlik yetkililerine atfedilen ve Türkiye'nin hükümet medya ofisi tarafından paylaşılan bir açıklama, esir değişimi anını tarihi olarak kutladı ve Başkan Biden, Perşembe günü Beyaz Saray'dan yaptığı açıklamada, Türkiye'yi esirlerin eve getirilmesine yardımcı olmak için "adım atan" ülkeler arasında saydı.

CNN

CNN de takas operasyonuna kayıtsız kalmadı. Türkiye'nin rolüne vurgu yapılan haberde, üst düzey bir yetkilinin açıklamaları yer aldı. Haberde, "Yetkili, ABD-Rusya arasındaki devasa esir takasının 'lojistik bir mucize' olduğunu ve Türk hükümetinin 'son derece yardımcı' olduğunu söyledi." ifadeleri yer aldı.