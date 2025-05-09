Anneler Günü etkinliği faciayla sonlandı! Konser sahnesi çöktü: Çok sayıda yaralı var

Meksika’nın Mexico City kentinde şiddetli rüzgar sebebiyle bir konser sahnesinin çökmesi sonucu çok sayıda kişi yaralandı.

Dehşete düşüren olay Meksika’nın Mexico City kentinde yaşandı. Anneler Günü kutlamaları sebebiyle kurulan bir sahne bölgedeki şiddetli rüzgarlar sebebiyle çöktü.

SAHNENİN BİR KISMI ÇÖKTÜ

8 Mayıs Perşembe günü yerel saatle öğleden sonra yaşanan olaya ilişkin bilgi veren Kapsamlı Risk Yönetimi ve Sivil Koruma Sekreterliği, şiddetli rüzgarların sebep olduğu kazada, sahnenin bir kısmını oluşturan metal yapının çöktüğünü bildirdi.

Yapılan açıklamada, olay yerindeki 7 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralıların tedavisi sürerken olaya ilişkin inceleme başlatıldı.