Antarktika'da gizemli radyo sinyalleri! Bilim insanları şaşkın

ANITA gözlemevi, Antarktika buz tabakasının altından gelen ve mevcut fizik modelleriyle açıklanamayan anormal radyo sinyalleri tespit etti. Bu sinyallerin Dünya'nın yoğun katmanlarını geçerek yüzeye ulaşması bilim insanlarını şaşırttı.

Uluslararası bir araştırma ekibi, Antarktika'nın yüzeyinin altından geldiği belirtilen beklenmedik radyo sinyallerinin tespit edildiğini duyurdu.

Bulgular, Physical Review Letters dergisinde yayımlandı ve veriler, kozmik olayları radyo dalgaları yoluyla incelemek üzere tasarlanan yüksek irtifa gözlemevi ANITA (Antarctic Impulsive Transient Antenna) tarafından toplandı.

BUZUN ALTINDAN GELEN GİZEMLİ SİNYALLER

Balon platformu üzerinde Antarktika buz tabakası üzerinden uçuş gerçekleştiren ANITA, Dünya’nın yüzeyinin altından yukarıya doğru ilerleyen radyo sinyalleri kaydetti.

Yaklaşık 30 derecelik dik açıyla buzun altından geldiği belirlenen sinyallerin, Dünya’nın kabuğu ve mantosu gibi yoğun katmanlarını geçerek yüzeye ulaştığı değerlendiriliyor. Mevcut bilimsel modellere göre bu tür bir davranış son derece düşük olasılıklı olarak tanımlanıyor.

ARAŞTIRMA EKİBİ ŞAŞKIN

Normal koşullarda, ANITA’nın gözlemlemeyi amaçladığı yüksek enerjili parçacıklar olan nötrinoların uzaydan Dünya’ya giriş yaparak buzla etkileşime girmesi ve bu etkileşim sırasında radyo dalgaları üretmesi bekleniyor. Ancak tespit edilen sinyallerin, bu süreçlerin tersine, yerin altından yukarıya doğru ilerlediği kaydedildi.

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ANITA araştırma ekibinden fizikçi Stephanie Wissel, mevcut fizik modellerine göre bu tür dik açıyla gelen radyo dalgalarının Dünya’nın yoğun kaya tabakaları tarafından emilmesi gerektiğini belirtti. Tespit edilen sinyallerin, parçacık fiziği ve yer bilimi açısından mevcut teorilerle açıklanamayacak bir anomali teşkil ettiği ifade edildi.

KARŞILAŞTIRMALAR YAPILDI

Nötrinoları ve kozmik kaynaklı yüksek enerjili olayları incelemek üzere geliştirilen ANITA, normalde yalnızca çok nadir görülen parçacık etkileşimlerini kaydedebiliyor.

Nötrinolar, maddeyle zayıf etkileşime giren, neredeyse kütlesiz altatomik parçacıklar olarak tanımlanıyor. Ancak ANITA'nın kaydettiği sinyallerin, standart nötrino davranışıyla uyuşmadığı belirtildi. Bu sinyallerin, nötrinolar tarafından oluşturulmuş olması durumunda, parçacıkların binlerce kilometre kalınlığındaki Dünya katmanlarını hiç etkileşmeden geçmesi gerekirdi ki bu durum mevcut modellerce mümkün görülmüyor.

Araştırma ekibi, elde edilen verileri Antarktika'daki IceCube ve Arjantin’deki Pierre Auger Gözlemevi gibi diğer büyük nötrino dedektörlerinden alınan verilerle karşılaştırdı. Her iki gözlemevinde de benzer anomali kaydı yapılmadığı, ANITA’nın tespitlerinin istisnai olduğu bildirildi.

Yapılan simülasyonlar ve alternatif senaryoların değerlendirilmesi sonucunda sinyallerin gerçekten alışılmışın dışında olduğu sonucuna varıldı. Bilim çevreleri, bu sinyallerin bilinmeyen parçacıklara, farklı etkileşim türlerine ya da henüz keşfedilmemiş fiziksel olgulara işaret edebileceği ihtimalini gündeme almış durumda. Araştırmalar sürüyor.