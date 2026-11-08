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Apple'ın eski CEO'su Tim Cook'tan Türkiye sürprizi! İstanbul'a neden geldiği ortaya çıktı

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Apple'ın eski CEO'su Tim Cook'tan Türkiye sürprizi! İstanbul'a neden geldiği ortaya çıktı
Başlık ResmiAppleın eski CEOsundan Türkiye sürprizi! İstanbula neden geldiği ortaya çıktı

Apple'ın eski CEO'su ve mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Tim Cook, sürpriz bir ziyaret için İstanbul'a geldi. Kapalıçarşı'dan "Merhaba Istanbul!" mesajı paylaşan Cook'un Türkiye ziyaretinin nedeni ortaya çıktı.

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Apple'ın eski CEO'su Tim Cook, 8 Kasım'da İstanbul'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Kentin tarihi noktalarından Kapalıçarşı'yı gezen Cook, sosyal medya hesabından Türkiye'ye ilişkin bir paylaşım yaptı.

İstanbul ziyaretinde Türk içerik üreticisi Cem Başak ile bir araya gelen Cook, daha sonra Bağdat Caddesi'ndeki Apple mağazasında düzenlenen etkinliğe katıldı.

TIM COOK'TAN TÜRKÇE "MERHABA İSTANBUL" MESAJI

Tim Cook, X hesabından yaptığı paylaşımına Türkçe "Merhaba Istanbul!" sözleriyle başladı.

Kapalıçarşı'dan bir görüntü paylaşan Cook, "Bu sabah yetenekli içerik üreticisi Cem Başak ile birlikte Kapalıçarşı'dan ne kadar muhteşem bir manzara! Bu olağanüstü ülkeyi ziyaret etmekten büyük heyecan duyuyorum!" ifadelerini kullandı.

APPLE'IN ESKİ CEO'SU TÜRKİYE'YE NEDEN GELDİ?

Tim Cook'un İstanbul ziyaretinin nedeni, Apple ile Türk moda markası Les Benjamins'in iş birliği kapsamında düzenlenen etkinlik oldu.

Cook, 8 Kasım Pazar günü Apple'ın Bağdat Caddesi'ndeki mağazasında gerçekleştirilen "Bünyamin Aydın ile From Earth to Sky" etkinliğine katıldı.

Etkinlikte Les Benjamins'in kurucusu Türk moda tasarımcısı Bünyamin Aydın da yer aldı.

KAPADOKYA DEFİLESİNİN PERDE ARKASI ANLATILDI

Programda, Les Benjamins'in Kapadokya'da gerçekleştirdiği moda defilesinin hazırlık süreci ele alındı.

Defilenin hazırlanmasında Apple ürünlerinin nasıl kullanıldığı katılımcılarla paylaşıldı.

Etkinlik kapsamında müzisyen VEYasin de sahne aldı.

Cook'un Bağdat Caddesi'ndeki Apple mağazasına gelişi de ziyaretin öne çıkan anları arasında yer aldı.

2011 yılından itibaren Apple'ın CEO'su olarak görev yapan Tim Cook, Eylül 2026'da yönetim kurulu başkanlığına geçmişti.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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