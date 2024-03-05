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Arjantin Başkanı kemer sıkmak için devletin haber ajansı Telam'ı kapattı, ortalık karıştı!

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Arjantin Başkanı kemer sıkmak için devletin haber ajansı Telam&#039;ı kapattı, ortalık karıştı!
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Arjantin'de Devlet Başkanı Javier Milei hükümeti, harcamaları kısmak amacıyla Arjantin Ulusal Haber Ajansı Telam'ı kapatma kararı aldı. Yüzlerce çalışan kararı protesto etmek için sokaklara döküldü.

Devlet Başkanlığı Sözcüsü Manuel Adorni, Yürütme Merkezi Casa Rosada'da yaptığı basın toplantısında, "Bu kararın alınmasında çoğulcu medya ya da basın özgürlüğüne darbe vurulduğu iddiaları asılsızdır. Ekleyecek başka bir şey yok, Devlet Başkanı Milei'nin seçim kampanyasındaki vaatlerinden biriydi ve uygulanması için talimat verdi." ifadesini kullandı.

Arjantin Başkanı kemer sıkmak için devletin haber ajansı Telam'ı kapattı, ortalık karıştı! - 1. Resim

"24 MİLYON DOLAR ZARAR ETTİ"

Telam'ın 24 milyon dolar zarar ettiğini belirten Adorni, çalışanlarla ilgili teknik konuların analiz edildiğini kaydetti.

Arjantin Başkanı kemer sıkmak için devletin haber ajansı Telam'ı kapattı, ortalık karıştı! - 2. Resim

Arjantin'de faaliyet gösteren çok sayıda yazılı ve görsel medya temsilcileri yaptıkları ortak basın açıklamasında, hükümetin Telam kararının ifade özgürlüğüne vurulmuş bir saldırı olduğu belirtildi.

Arjantin Başkanı kemer sıkmak için devletin haber ajansı Telam'ı kapattı, ortalık karıştı! - 3. Resim

700 KİŞİ İŞSİZ KALACAK

1945'te kurulan devlete ait Telam'ın 700 çalışanının bulunduğu bildirildi.

Arjantin Başkanı kemer sıkmak için devletin haber ajansı Telam'ı kapattı, ortalık karıştı! - 4. Resim

 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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