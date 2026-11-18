ASELSAN Avrupa'da imzaları attı! İlk yerli kalp-akciğer makinesi 17 ülkeye ihraç edilecek
Türkiye'nin savunma sanayiindeki öncü kuruluşlarından ASELSAN, sağlık teknolojilerinde de ihracat ağını genişletiyor.
Almanya'da düzenlenen 58. MEDICA Sağlık Fuarı'nda ASELSAN, üç yeni uluslararası iş birliğine imza attı.
Anlaşmalar kapsamında Türkiye'de geliştirilen kalp-akciğer makineleri ve ani kalp durmalarında kullanılan acil müdahale cihazları daha fazla ülkeye ulaştırılacak.
TÜRK KALP-AKCİĞER MAKİNESİ 17 ÜLKEYE GİDİYOR
ASELSAN, MEDIAL GLOBAL ile LIFELINE HLM Kalp-Akciğer Makinesi'nin 12 ülkeye satışını kapsayan anlaşma imzaladı.
KOÇ MEDİKAL BIÇAKCILAR ile yapılan ikinci anlaşmayla aynı cihazın beş ülkeye daha ihraç edilmesinin önü açıldı.
Bu anlaşmalarla ASELSAN'ın geliştirdiği yerli kalp-akciğer makinesinin toplam 17 ülkede satışa sunulması için anlaşma sağlandı.
AÇIK KALP AMELİYATLARINDA KULLANILIYOR
ASELSAN mühendisleri tarafından geliştirilen LIFELINE HLM, Türkiye'nin ilk yerli kalp-akciğer makinesi olma özelliğini taşıyor.
Cihaz, açık kalp ameliyatlarında hastanın kalbi ve akciğerleri geçici olarak devre dışı bırakıldığında bu organların görevini üstleniyor.
Ameliyat boyunca kanın vücutta dolaşmasını ve oksijenlenmesini sağlayarak cerrahların operasyonu gerçekleştirmesine yardımcı oluyor.
Türkiye'de klinik kullanıma alınan cihaz, sağlık alanında yerli üretimin artırılması ve dışa bağımlılığın azaltılması açısından önem taşımakta.
26 ÜLKEYE 13 BİNDEN FAZLA CİHAZ İHRAÇ EDİLDİ
ASELSAN, fuar kapsamında Fransa merkezli CITYCARE ile de HEARTLINE AED adlı otomatik elektroşok cihazının satışı için anlaşma imzaladı.
Ani kalp durmalarında kullanılan cihaz, hastanın kalp ritmini analiz ederek elektrik şoku gerekip gerekmediğini belirliyor.
Bugüne kadar 26 ülkeye 13 binden fazla ihraç edilen HEARTLINE AED, sesli ve görsel yönlendirmeleriyle acil müdahaleye yardımcı oluyor.
51 yıllık mühendislik birikimini sağlık teknolojilerine de aktaran ASELSAN, yeni anlaşmalarla Türk yapımı tıbbi cihazların uluslararası pazarlardaki varlığını genişletmeyi hedefliyor.