26 ÜLKEYE 13 BİNDEN FAZLA CİHAZ İHRAÇ EDİLDİ

ASELSAN, fuar kapsamında Fransa merkezli CITYCARE ile de HEARTLINE AED adlı otomatik elektroşok cihazının satışı için anlaşma imzaladı.

Ani kalp durmalarında kullanılan cihaz, hastanın kalp ritmini analiz ederek elektrik şoku gerekip gerekmediğini belirliyor.

Bugüne kadar 26 ülkeye 13 binden fazla ihraç edilen HEARTLINE AED, sesli ve görsel yönlendirmeleriyle acil müdahaleye yardımcı oluyor.

51 yıllık mühendislik birikimini sağlık teknolojilerine de aktaran ASELSAN, yeni anlaşmalarla Türk yapımı tıbbi cihazların uluslararası pazarlardaki varlığını genişletmeyi hedefliyor.