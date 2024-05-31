Almanya'da aşırı sağcı gösteride korku dolu anlar! Bıçakla önüne gelene saldırdı

Düzenleyen: Çağla Çağlar 31 Mayıs 2024 15:25 - Güncelleme: 31 Mayıs 2024 15:44 - Güncelleme:

Almanya, Mannheim, Aşırı Sağ, Haber

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Almanya'da Marktplatz Meydanı'nda düzenlenen aşırı sağcı bir etkinlikte korku dolu anlar yaşandı. Bir kişi bıçakla aşırı sağcı ve İslam karşıtı Michael Stürzenberger ile çok sayıda kişiye saldırdı. O anlar kameraya yansırken olayla ilgili henüz açıklama yapılmadı.