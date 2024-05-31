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Almanya'da aşırı sağcı gösteride korku dolu anlar! Bıçakla önüne gelene saldırdı

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Almanya, Mannheim, Aşırı Sağ, Haber

Dünya Haberleri

Almanya'da Marktplatz Meydanı'nda düzenlenen aşırı sağcı bir etkinlikte korku dolu anlar yaşandı. Bir kişi bıçakla aşırı sağcı ve İslam karşıtı Michael Stürzenberger ile çok sayıda kişiye saldırdı. O anlar kameraya yansırken olayla ilgili henüz açıklama yapılmadı. 

Almanya'nın Mannheim kentinde Marktplatz Meydanı'nda düzenlenen aşırı sağcı bir etkinlikte olay çıktı. 

Gösteriye bıçaklı saldırı düzenlendi.

Skynews'te yer alan habere göre çok sayıda kişi yaralandı.

SALDIRGAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Saldırıda aşırı sağcı, İslam karşıtı bir aktivistin bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı. Saldırgan polis ekiplerinin açtığı ateşle etkisiz hale getirildi. Yaralanan saldırgan polis tarafından yakalandı.

Saldırıyla ilgili operasyonun sürdüğü bildirildi.

OLAYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPILMADI

Olayın kim tarafından ve neden yapıldığına dair henüz bir açıklama gelmiş değil.

Saldırı sonrası, Mannheim'ın merkezinde yer alan Marktplatz, polis tarafından kordon altına alındı.

Düzenleyen:  - Dünya
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