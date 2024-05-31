Küçükçekmece'de sıcak saatler: Otele bombalı saldırı!

Pendik'teki vahşette yeni görüntüler ve ayrıntılar ortaya çıktı: Katilden cesede 'imza'!

Pendik'teki vahşette yeni görüntüler ve ayrıntılar ortaya çıktı: Katilden cesede 'imza'!

Küçükçekmece'de bulunan bir otele yaşı küçük bir çocuk tarafından el bombalı saldırı düzenlendi. Olayda yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı. El bombalı saldırı düzenlenen otele nisan ayında da uzun namlulu silahla saldırı düzenlenmişti

Küçükçekmece Cennet Mahallesi'nde bulunan bir otele bugün saat 12.00 sıralarında motosikletle gelen yaşı küçük bir çocuk tarafından el bombalı saldırı düzenlendi.

Bomba patlamazken otelde bulunan bir kişi bombayı atan kişiye silahla ateş etti. İhbar üzerine olay yerine Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

YARALI ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı olarak kaçmayı başaran saldırgan, polis ekipleri tarafından kısa süre sonra yakalandı. Zanlı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

OTEL DAHA ÖNCE DE HEDEFDEYDİ

Polis ekipleri, saldırının gerçekleştiği otelde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemenin ardından el yapımı patlayıcı ve boş kovanlar emniyete götürüldü.

El bombalı saldırı düzenlenen otele nisan ayında da uzun namlulu silahla saldırı düzenlenmişti.

Öte yandan el bombası atan çocuğun kullandığı motosikletin çalıntı olduğu öğrenildi.