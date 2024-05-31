Pendik'teki vahşette yeni görüntüler ve ayrıntılar ortaya çıktı: Katilden cesede 'imza'!

Pendik'te cesedi parçalara bölünüp çöp konteynerlerine atılan Nihat Salih'in katili yakın arkadaşı Bilal Dilek'in maktulün sırtına eşinin adının baş harfini yazdığı ortaya çıktı. Salih'in dil kemiğinin kırıldığı ve boğularak öldürüldüğü, katil zanlısının İstanbul'a gelmeden önce babasının hayvan kesim yerinde çalıştığı belirlendi. Dilek'in uyuşturucu kullanmak ve tehdit suçlarından 5 suç kaydı olduğu, Nihat Salih'in ise 2006 yılında fuhuşa teşvik ve zorlamadan suç kaydının olduğu tespit edildi.

İstanbul'un Pendik ilçesinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen kan donduran cinayette yeni ayrıntılar gelmeye devam ediyor. 79 yaşındaki Nihat Salih 16 parçaya bölündü, cansız bedeni 4 ayrı çöp konteynerinde ortaya çıktı.

Cinayet ile ilgili gözaltına alınan, yakın arkadaşı, 39 yaşındaki seyyar satıcı Bilal Dilek, "Kasten adam öldürme" suçundan dün tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kan donduran cinayetle ilgili yeni detaylarda ortaya çıktı. Cinayet Büro dedektifleri iğne ile kuyu kazar gibi çalışıp şüphelinin kimliğini tespit etti.

ADIM ADIM NİHAT SALİH CİNAYETİ

İddialara göre, şüpheli Bilal Dilek'in evinin sol yanındaki konteynerden kan izleri olan battaniye çıktı. Evin sağ yanında bulunan konteynerden Nihat Salih'in gövdesi, evin üst sokağında bulunan konteynerden kol ve bacaklar bulundu.

KAFA DERİSİNİ YÜZMÜŞ!

Eve 200 metre uzaklıktaki konteynerde ise Salih'in derisi yüzülmüş olan kafası bulundu. Çalışmaları konteynerlerin olduğu bölgede yoğunlaştıran polis güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

Sabah'ın haberine göre öte yandan ekipler Nihat Salih'in telefon görüşmelerini de incelemeye aldı. Olay günü saat 12.58'te Bilal Dilek'le bir telefon görüşmesi saptandı.

BİLAL DİLEK CİNAYETİ BÖYLE İŞLEMİŞ!

İncelenen kayıtlarda ise aynı gün Nihat Salih'in saat 13.03'te Bilal Dilek'in evine giderken kaydı bulundu. İncelemelerde Nihat Salih'in telefon sinyalinin saat 13.15'te kesildiği de saptandı.

İncelenen kamera görüntülerinde de şüpheli Bilal Dilek'in çöpe bir şeyler döktüğünü tespit etti.

Kayıtlarda kovanın sapını peçete ile tutan Dilek'in, kovayı bir boş bir alana attıktan sonra peçeteyi düşürdüğü ancak geri dönerek parmak izi bulunan peçeteyi aldığı görüldü.

EŞİNİN ADINI SIRTINA KAZIMIŞ

Tespit üzerine ihbardan 2 saat sonra gözaltına alınan Bilal D. cinayeti işlemediğini öne sürdü. Maktül Nihat Salih'in sırtına bıçakla 'M' harfi kazındığını da göre polis yaptığı inceleme de Dilek'in eşinin adının 'M' harfi ile başladığını belirledi.

Cinayet Büro ekiplerinin tüm sorularına rağmen cinayeti itiraf etmeyen şüphelinin evinde yapılan aramalarda balta, bıçak gibi kesici aletlere incelenmek üzere el konuldu.

Polis, üzerinde leke bulunan halı ve koltuk örtüsünü de alarak kriminal şubeye gönderdi.

Adli tıp morguna kaldırılan Nihat Salih'in cesedi üzerinde yapılan incelemede dil kemiğinin kırıldığı ve boğularak öldürüldüğü kanaatine varıldı.

İKİSİ DE SUÇLU ÇIKTI

Kriminal laboratuvarında yapılan incelemede halı ve örtü üzerinde Nihat Salih'e ait DNA izleri bulundu.

Cinayeti işlediği kesinleşen Bilal Dilek'in İstanbul'a gelmeden önce çobanlık yaptığı ve babasının hayvan kesim yerinde çalıştığı belirlendi.

Bilal Dilek'in uyuşturucu kullanmak, hakaret, yaralama ve tehdit suçlarından 5 suç kaydının olduğu, Nihat Salih'in ise 2006 yılında fuhuşa teşvik ve zorlamadan suç kaydının olduğu tespit edildi.

Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.