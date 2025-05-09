Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Askeri helikopter düştü! Kurtarılanlardan 5'i hastanede öldü

Askeri helikopter düştü! Kurtarılanlardan 5'i hastanede öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Askeri helikopter düştü! Kurtarılanlardan 5&#039;i hastanede öldü
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Sri Lanka'da 12 kişiyi taşıyan askeri helikopter başkent yakınlarında düştü. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Kurtarılanlardan 5'i kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Sri Lanka'da bir askeri helikopterin düştüğü ve 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Sri Lanka yetkilileri, 12 kişiyi taşıyan askeri helikopterin başkent Kolombo'ya yaklaşık 280 kilometre uzaklıktaki bir yerde düştüğünü açıkladı.

KALDIRILDIKLARI HASTANEDE ÖLDÜLER

Kazanın ardından 5 kişinin kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybettiğini belirten yetkililer, olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Esra Erol'dan bomba itiraf! "O konuda elime kimse su dökemez"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Somali'nin derinliklerinde Türk mührü! 20 Milyar varil petrol iddiası dünya gündeminde! - DünyaSomali'nin derinliklerinde Türk mührü!İsrail ordusunda 856'ncı kayıp! Kassam Tugayları sert vurdu - Dünyaİsrail ordusunda 856'ncı kayıp!Ukrayna tahılı Türkiye üzerinden dünyaya yayılacak! BM'nin açlıkla mücadele çabalarına büyük destek - DünyaUkrayna tahılı Türkiye üzerinden dünyaya yayılacak!Pakistan'dan Hindistan'a şafak vakti İHA saldırıları! Peş peşe vurdular - DünyaPakistan'dan Hindistan'a şafak vakti İHA saldırıları!Şili'de ambulans uçak düştü, 6 kişi öldü - DünyaŞili'de ambulans uçak düştü, 6 kişi öldüTrump, Fox'un sunucusunu Washington DC Savcılığına atadı! - DünyaTrump, Fox'un sunucusunu Washington DC Savcılığına atadı!
Sonraki Haber Yükleniyor...