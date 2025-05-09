Askeri helikopter düştü! Kurtarılanlardan 5'i hastanede öldü

Sri Lanka'da 12 kişiyi taşıyan askeri helikopter başkent yakınlarında düştü. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Kurtarılanlardan 5'i kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Sri Lanka'da bir askeri helikopterin düştüğü ve 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Sri Lanka yetkilileri, 12 kişiyi taşıyan askeri helikopterin başkent Kolombo'ya yaklaşık 280 kilometre uzaklıktaki bir yerde düştüğünü açıkladı.

KALDIRILDIKLARI HASTANEDE ÖLDÜLER

Kazanın ardından 5 kişinin kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybettiğini belirten yetkililer, olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.