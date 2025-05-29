Ateşkes ihlali sürüyor! Savaş uçakları havalandı, Lübnan'a bombardıman

İsrail, 27 Kasım 2024’te varılan ateşkese rağmen Lübnan’a yönelik saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusunun ülkenin güneyindeki bazı bölgeleri savaş uçakları ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldığı bildirildi.

Terör devleti İsrail, Gazze ve Lübnan'da ateşkesi hiçe sayarak işgal saldırılarına devam ediyor. Son olarak Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail'in ülkenin Güney vilayetine bağlı Cizzin kentinin Serire bölgesine 3 saldırı düzenlediği bilgisi yer aldı.

Savaş uçaklarının ayrıca Cizzin'deki Reyhan tepelerini bombaladığı aktarılan haberde, İsrail ordusunun, Nebatiye vilayetine bağlı Ramiye köyü yakınlarına da İHA'yla saldırı düzenlediği kaydedildi.

Haberde, güneydeki Sayda kentine bağlı El-Beysariye bölgesine de bir saldırı gerçekleştirildiği ifade edildi.

İsrail'in Sayda'ya bağlı Kakaiye bölgesini de havadan bombaladığı belirtilen haberde, İsrail İHA'ları ve savaş uçaklarının güney bölgesinde uçuşlarını sürdürdüğüne dikkat çekildi.

SALDIRILARDA ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Lübnan Sağlık Bakanlığından gün içinde yapılan açıklamalarda, İsrail'in güneydeki saldırıları sonucu 2 kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı bildirilmişti.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te varılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail ordusu sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan'a kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen 5 noktadaki varlığını sürdürüyor.

Hava ve kara saldırılarıyla sınıra yakın beldelerde büyük yıkıma yol açan İsrail, ateşkesin üzerinden aylar geçmesine rağmen Lübnan'ın güneyinde araçları ve bazı noktaları İHA'larla hedef almaya devam ediyor.