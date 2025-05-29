İsrail'in okul saldırısından alevler içinde yürüyerek çıktı! 5 yaşındaki Ward: Nasıl hayatta kaldım bilmiyorum

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik katliamı 19 aydır devam ediyor. 5 yaşındaki Ward Şeyh Halil'in, 26 Mayıs Pazartesi günü Fehmi el-Cercavi Okulu'na düzenlenen saldırıdan alevler içinde yürüyerek kurtulması tüm dünyada büyük derin yankı uyandırdı. Saldırı anı ve sonrasını anlatan Gazzeli küçük kız, "Sınıfta uyuyorduk. Uyandığımda alevler yükseliyordu, alevlerin içinden çıktım. Çok korktum, hala nasıl hayatta kaldım bilmiyorum" dedi.

İsrail, Gazze şehrinde bulunan el-Daraj bölgesinde yerinden edilmiş sivillerin sığındığı Fehmi el-Cercavi Okulu'na 26 Mayıs'ta saldırı düzenledi. Saldırıda 18'i çocuk 31 kişin hayatını kaybetti. 5 yaşındaki Ward Şeyh Halil, sivillerin uyuduğu gece saatlerinde yaşanan katliamdan kurtuldu. Gazzeli küçük kızın alevlerin içinden yürüyerek sağ çıkışı dünya çapında gündem oldu.

"BİZE KORKUNÇ ŞEYLER YAŞATTILAR"

Sivil savunma ekiplerinin alevlerin arasından kurtardığı Ward, saldırı anını ve yaşadıklarını anlattı. Ward Şeyh Halil, "Bize korkunç şeyler oldu. İsrailliler, kardeşlerimi öldürdü. Netanyahu, askerlerine Gazze’ye bomba atmalarını söyledi. Annem, kız kardeşim Amal, erkek kardeşlerim Abdurrahman ve Muhammed'i öldürdüler. Babam yaşıyor ama yaralı" dedi.

"NASIL HAYATTA KALDIĞIMI BİLMİYORUM"

Dehşet anlarına dair konuşmasını sürdüren Ward Şeyh Halil, "Sınıftaydım, uyuyorduk. Uyandığımda alevler yükseliyordu. Alevlerin içinden çıktım. Babamın yüzü yanmıştı. Ailem ölmüştü. Alevlerin arasında kalmıştım. Sivil savunma ekipleri beni oradan çıkardı. Çok korktum ve hala nasıl hayatta kaldım bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

"ALEVLERİN ARASINDAN ÇIKMASI İLAHİ BİR ŞEY"

İsrail'in okula saldırısından sonra telefon aldığını belirten Ward'un amcası Basil Şeyh Halil, "Okul kardeşimin ailesini barındırıyordu. Hemen Baptist Hastanesi’ne koştum. Vardığımda şehitlerin cesetlerini tamamen yanmış, tanınmaz halde buldum. Ward’un alevlerin içinden sağ çıkması ilahi bir şeydi. Allah’a hamdolsun ki onu korudu ve yaşattı" ifadelerini kullandı.

"BEDENLERİ TAMAMEN YANMIŞTI"

Ward'un kardeşi Sirac'ın yaralı kurtulduğunu, diğer kardeşi Abdurrahman'ın ise hayatını kaybettiğini söyleyen Basil Şeyh Halil, , "Ward'un diğer kardeşi 13 yaşındaki Muhammed, kız kardeşleri 13 yaşındaki Silvan, 11 yaşındaki Maria ve 2,5 yaşındaki Amal'ın bedenleri tamamen yanmıştı" dedi.

"ABD VE TRUMP TEK SÖZLE BU SAVAŞI DURDURABİLİR"

Ward'un alevler içinde yürüdüğü görüntüleri anlatmanın çok zor olduğunu vurgulayan Basil Şeyh Halil, "Zulme susan dünyaya soruyorum; Bu çocuklar neden savaş uçaklarının füzeleriyle hedef alınıyor? Dünya nerede? Bu okul yerinden edilmiş insanları barındırıyor. Böyle bir yer nasıl bombalanabilir? Arap ve İslam dünyası nerede? ABD nerede? Bu savaşın sebebi ABD’dir. ABD ve Trump, sadece tek bir sözle bu savaşı durdurabilir" şeklinde konuştu.