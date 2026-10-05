ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Atina ziyareti üzerinden Türkiye'ye karşı denge kurmaya çalışan Yunanistan'ın oyunu suya düştü. Atina basını, Rubio'nun Ankara'ya uğramamasını "özellikle olumlu" olarak yorumlarken, Türkiye'nin Avrupa'nın büyük güçleriyle geliştirdiği savunma ilişkileri ve büyüyen askeri sanayisi nedeniyle Ankara'ya karşı hamle yapmanın giderek zorlaştığını itiraf etti.

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Yunanistan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Atina ziyaretini Türkiye'ye karşı diplomatik bir fırsata çevirmeye hazırlanırken, Yunan basınından Ankara'nın elini güçlendiren bir itiraf geldi.

Avrupa desteğini arkasına alarak Doğu Akdeniz'de Türkiye üzerinde baskı kurma hesabını değerlendiren Yunan basını, Ankara'nın Avrupa'nın önde gelen ülkeleriyle geliştirdiği savunma ilişkilerinin bu planı zorlaştırdığını yazdı.

To Vima, Türkiye'nin Avrupa'nın büyük güçleriyle yaptığı savunma anlaşmaları ve hızla gelişen askeri sanayisi nedeniyle Ankara'ya karşı önlem almanın giderek zorlaştığını itiraf etti. Proto Thema ise Rubio'nun Atina ziyaretini Ankara'ya karşı "güçlü bir mesaj" olarak yorumlarken, ABD Dışişleri Bakanı'nın Türkiye'ye uğramayacak olmasını Atina açısından "özellikle olumlu" olarak değerlendirdi.

Rubio, ABD-Yunanistan Stratejik Diyaloğu'nun altıncı turu kapsamında Atina'ya doğru yola çıkmıştı. Proto Thema, "Atina ziyareti ile Ankara ziyaretini eş zamanlı birleştirmemesi özellikle olumlu karşılanıyor." yorumunda bulundu.

Yunan basını ABD Dışişleri Bakanlarının bölge ziyaretlerinde yıllardır Ankara ile Atina arasında denge gözetildiğini de hatırlattı.

Atina'nın Ankara planı duvara çarptı! Yunan basını 'işimiz daha zor' diye sitem etti

"TÜRKİYE'YE KARŞI GÜÇLÜ MESAJ"

Yunan basınına göre Atina'nın Rubio ziyaretindeki hedeflerinden biri, ABD ile stratejik ilişkilerini Türkiye karşısında öne çıkarmak.

YUNAN BASININDAN TÜRKİYE İTİRAFI: İŞLERİ ZOR

Ancak To Vima, Yunanistan'ın Türkiye'yi Avrupa Birliği karşısında baskı altına almaya çalıştığını, Ankara'nın Avrupa ülkeleriyle geliştirdiği ilişkilerin Atina'nın işini zorlaştırdığını kabul etti:

"Türkiye, Avrupa'nın büyük güçleriyle bir dizi savunma anlaşması ve dinamik bir askeri sanayi sürdürdüğü sürece karşı önlemler uygulamak daha da zorlaşacaktır."

Atina'nın Türkiye ile önündeki en kritik başlıklardan biri de Yunanistan ile Güney Kıbrıs arasındaki Great Sea Interconnector (GSI) projesi.

To Vima'ya göre Yunanistan, projedeki Fransız katılımını ve Avrupa Birliği finansmanını öne çıkararak Ankara üzerinde diplomatik baskı kurmaya çalışıyor.

Atina'nın Ankara planı duvara çarptı! Yunan basını 'işimiz daha zor' diye sitem etti

Ancak gazetenin analizinde, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki tutumundan geri adım attığına ilişkin Atina'da bir beklenti bulunmadığı aktarıldı.

Yunan diplomatik kaynak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'deki daha ılımlı söyleminin Ankara'nın temel politikalarında değişiklik anlamına gelmediğini açıkladı:

Erdoğan'ın BM'deki duruşunun önemli konularda bir değişime işaret ettiğini söyleyemeyiz. Belki bu bir tür söylemsel ayarlamadır ancak kesinlikle özünde bir değişiklik değildir. Türkiye, 'Türk kıta sahanlığında' izinsiz hiçbir faaliyete izin vermeyeceğini açıkça ortaya koydu. GSI araştırmalarında en iyi senaryo dahi Fransız gemisinin sürekli Türk gözetimi altında ve telsiz tacizine uğrayarak faaliyet göstermesidir. Ancak bunun gerçekleşme ihtimali bile oldukça düşük.

ATİNA ABD'DEN F-35 VE YENİ SİLAHLAR İÇİN DESTEK ARIYOR

Rubio'nun temaslarında savunma başlığının da geniş yer tutması bekleniyor.

Proto Thema'ya göre Yunanistan, F-35 savaş uçaklarının tedarik sürecinin yanı sıra modernize edilen F-16 Viper uçakları için yeni silah sistemleri edinmek istiyor.

Atina'nın listesinde AMRAAM, AIM-260 JATM, AIM-120D ve AIM-9X Sidewinder füzelerinin yanı sıra AGM-158 JASSM-ER ve AGM-84 Harpoon sistemleri de bulunuyor. Yunanistan ayrıca kalan 38 F-16'nın Viper seviyesine yükseltilmesini gündemde tutuyor.

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