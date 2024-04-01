AVM'de korku dolu anlar! Zemin bir anda çöktü, alışveriş yapan kadın çukura düştü
Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Dünya Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Çin'de, bir AVM'nin zemini henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı aniden çöktü. O sırada alışveriş yapan kadın çökme ile oluşan çukurun içine düştü. Dehşet dolu anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Çin’in Jiangsu eyaletine bağlı Zhenjiang kentinde yer alan AVM’de bir kadının alışveriş yaptığı sırada mağazanın zemini aniden çöktü.
Kadın ve mağazadaki ürünler, zeminin çökmesiyle oluşan çukurun içine düştü. Olay anında mağazada bulunan başka bir müşterinin ise düşmekten kıl payı kurtulduğu görüldü.
Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre, olayda kadın ile o sırada alt katta çalışma yapan bir inşaat işçisi enkaz altında kalarak yaralandı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Düzenleyen: Seda Çakır - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı