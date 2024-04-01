AVM'de korku dolu anlar! Zemin bir anda çöktü, alışveriş yapan kadın çukura düştü

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 1 Nisan 2024 15:40 - Güncelleme: 1 Nisan 2024 15:41 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Çin'de, bir AVM'nin zemini henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı aniden çöktü. O sırada alışveriş yapan kadın çökme ile oluşan çukurun içine düştü. Dehşet dolu anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.