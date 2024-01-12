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    Avrupa Merkez Bankası Başkanı: Trump'ın yeniden seçilmesi Avrupa için bir 'tehdit'

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    ABD başkanlık seçimleri yaklaşırken gözler tekrardan eski Başkan Donald Trump'a çevrildi. 5 Kasım 2025 tarihinde gerçekleşecek seçimlerde adaylığını koyması beklenen Trump'ın seçildiği takdirde ABD'nin dış politikasını kökünden değiştireceği düşünülüyor. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Trump'ın tekrar seçilmesinin Avrupa için bir "tehdit" oluşturabileceğini ifade etti.

    Avrupa Merkez Bankası Başkanı: Trump&#039;ın yeniden seçilmesi Avrupa için bir &#039;tehdit&#039;
    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yeniden başkan seçilmesinin Avrupa için bir "tehdit" oluşturabileceğini ifade etti.

    'ÇIKARLARIMIZ ÖRTÜŞMÜYOR'

    France 2'ye konuk olan Lagarde, Trump'ın yeniden ABD Başkanı seçilmesi ihtimalini değerlendirdi.

    Lagarde, Trump'ın görevdeyken 4 yıl boyunca yaptıklarından ders çıkarıldığı takdirde, kendisinin yeniden başkan seçilmesinin Avrupa için bir tehdit oluşturabileceği yorumunda bulundu.

    ECB Başkanı, "Gümrük tarifelerine, NATO'ya hizmet etme taahhüdüne ve iklim değişikliğiyle mücadeleye bakmak yeterli. Sadece bu 3 alanda bile, tarihsel olarak ABD'nin çıkarları, Avrupa'nın çıkarlarıyla örtüşmedi." ifadelerini kullandı.

    'SALDIRILIRSANIZ YARDIM ETMEM'

    Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun İç Pazardan Sorumlu Üyesi Thierry Breton, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 2020'de AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen'e "Avrupa'ya saldırı olursa size asla yardım etmeyeceğimizi ve desteklemeyeceğimizi anlamalısınız." dediğini söylemişti.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    ABDTrump
    Haberler > Dünya > Avrupa Merkez Bankası Başkanı: Trump'ın yeniden seçilmesi Avrupa için bir 'tehdit'
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