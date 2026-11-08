Avrupa savcılığından Yunanistan'da baskın! AB'nin tarım destekleri mercek altında

Avrupa Savcılığı, Yunanistan'da Avrupa Birliği tarım ve hayvancılık desteklerinde usulsüzlük yapıldığı şüphesiyle bir kamu kurumuna baskın düzenledi. Tırhala kentindeki veterinerlik müdürlüğünde mali kayıtlar ve destek alan kişilere ait dosyalara el konuldu.

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Yunanistan'da Avrupa Birliği (AB) tarafından sağlanan tarım ve hayvancılık desteklerine ilişkin usulsüzlük soruşturmasında yeni bir operasyon düzenlendi.

Greek Reporter'ın haberine göre Avrupa Kamu Savcılığı (EPPO), ülkenin orta kesiminde bulunan Tırhala kentindeki Bölgesel Veterinerlik Müdürlüğü'ne baskın yaptı.

Operasyon, Yunanistan'ın tarımsal destek ödemelerinden sorumlu kurumu OPEKEPE üzerinden yapılan ödemelerde dolandırıcılık şüphesi üzerine gerçekleştirildi.

AVRUPALI SAVCILAR MALİ KAYITLARA EL KOYDU

Perşembe günü düzenlenen ve akşam geç saatlere kadar devam eden operasyonda müfettişler, tarım ve hayvancılık desteklerine ilişkin mali kayıtları inceledi.

Avrupa Kamu Savcılığı görevlileri, OPEKEPE ile bağlantılı çok sayıda ödeme belgesine ve destek alan kişilere ait dosyalara el koydu.

Soruşturmanın özellikle büyükbaş hayvan yetiştiricilerine yapılan mali yardımlara odaklandığı öğrenildi.

ÜÇ AYRI DOSYA İNCELENİYOR

Tırhala Bölge Başkan Yardımcısı Chrysa Ntinti, yerel bir radyo istasyonuna yaptığı açıklamada birden fazla kişinin adının geçtiği üç ayrı şüpheli dosyayı incelediğini söyledi.

El konulan belgelerin, destek ödemelerinin yasalara uygun yapılıp yapılmadığının belirlenmesi amacıyla Avrupa Savcılığının merkezinde inceleneceği aktarıldı.

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