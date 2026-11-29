Belçika'nın Flaman Bölgesi'nde yaklaşık 1,2 milyon kişinin kişisel verilerinin çalındığı yapay zeka destekli siber saldırının boyutu genişliyor. İlk incelemelerde 82 belediyenin etkilendiği saldırıda bu sayının 120'yi aşmış olabileceği açıklandı.

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Belçika'da vatandaşların kişisel bilgilerini hedef alan siber saldırının ardından yürütülen incelemelerde yeni bulgulara ulaşıldı.

Belçika basınına göre siber güvenlik şirketi Secutec'in CEO'su Geert Baudewijns, daha önce 86 olarak açıklanan saldırıdan etkilenen belediye sayısının 120'yi aşmış olabileceğini söyledi.

KLASÖRLER TEK TEK İNCELENİYOR

Belçika Siber Güvenlik Merkezi (CCB) ile ortak çalışma yürüttüklerini açıklayan Baudewijns, ilk tespitlerin doğrulanması daha kolay verilere dayandığını, şimdi ise daha karmaşık veri kümelerini incelediklerini ifade etti.

Baudewijns, "Artık ayrı klasörleri tek tek kontrol etmemiz gerekiyor. Belediyelerin isimlerini ancak yüzde 100 emin olduğumuzda açıklıyoruz" diye konuştu.

Saldırının gerçek boyutunun birkaç gün içinde netleşmesi beklenirken Belçika kamu yayıncısı VRT, etkilenen belediyelere 1 Aralık'ta resmi bildirim yapılabileceğini aktardı.

BANKA HESAP NUMARALARINA KADAR ELE GEÇİRDİLER

Siber güvenlik şirketleri Secutec ve SOCRadar, 25 Kasım'da Flaman Bölgesi'ndeki 82 belediyede yaklaşık 1,2 milyon kişinin kişisel verilerinin yapay zeka destekli bir siber saldırıyla çalındığını duyurmuştu.

Saldırganın doğrudan belediyelerin sistemleri yerine geri dönüşüm merkezlerine hizmet veren bir şirketin yeterli güvenlik önlemlerine sahip olmayan sunucusuna eriştiği ortaya çıkmıştı.

Saldırıda vatandaşların isimleri, adresleri, doğum tarihleri, ulusal sicil numaraları, kimlik kartı numaraları, uluslararası banka hesap numaraları (IBAN) ve bazı araçların plaka bilgileri ele geçirilmişti.

ETKİLENEN BELEDİYELERİN LİSTESİ YAYIMLANDI

Secutec ve SOCRadar, kamuoyunda yayılan eksik ve yanlış bilgilerin belediyelerin saldırıdan etkilenip etkilenmediklerini belirlemelerini ve vatandaşları bilgilendirmelerini güçleştirmesi üzerine 27 Kasım'da etkilenen belediyelerin listesini yayımlamıştı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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