Avrupa'da 4 ülke kırmızı alarm verdi, komşuda kurumlar tatil edildi! "Sakın dışarı çıkmayın"

Avrupa’yı kavuran sıcak hava dalgası alarm seviyesini zirveye çıkardı. 4 ülkede kırmızı alarm verilirken, komşu İran’da tüm kurumlar için tatil kararı alındı. Yetkililer “Sakın dışarı çıkmayın” uyarısını yinelerken, özellikle kronik hastalar ve çocukların mümkün olduğu kadar evde kalması istendi.

İran'ın Yezd eyaletinde hava sıcaklıklarının tehlikeli seviyelere ulaşması nedeniyle kamu ve özel tüm kurumlar için yarın tatil kararı alındı.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Yezd Afet Yönetimi Müdürü İhsan Balaketfi, meteorolojinin yaptığı sıcak hava dalgası uyarılarına dikkat çekerek alınan kararı açıkladı. Balaketfi, "Meteorolojinin uyarıları doğrultusunda, yarın Yezd'de tüm kamu ve özel kurumlar kapalı olacak" dedi.

AVRUPA'DA HAYAT DURDU

Avrupa, son yılların en erken ve yoğun sıcak hava dalgalarından biriyle karşı karşıya. Fransa Eğitim Bakanlığı, aşırı sıcaklar nedeniyle 1.350'den fazla okulun kısmen veya tamamen kapatıldığını açıkladı. Önceki gün bu sayı yaklaşık 200 olarak kaydedilmişti. Meteo Fransa, bazı bölgelerde sıcaklıkların 41 dereceye çıkabileceğini ve 16 idari bölgede en yüksek alarm seviyesinin ilan edildiğini bildirdi.

Yetkililer, Eyfel Kulesi'nin üst seviyesini iki gün süreyle kapatma kararı aldı. Ziyaretçilere bol su içmeleri ve öğle saatlerinde dışarı çıkmamaları önerildi.

Yetkililer "Sakın dışarı çıkmayın" uyarısını yinelerken, özellikle kronik hastalar ve çocukların mümkün olduğu kadar evde kalması istendi.

İTALYA'DA KIRMIZI ALARM VE ÖLÜM VAKALARI

İtalya Sivil Koruma Kurumu, Roma ve Milano'nun da dahil olduğu 17 büyük şehir için kırmızı alarm yayımladı. Sicilya'da 53 yaşındaki bir kadının yürürken fenalaşarak hayatını kaybetmesi sıcak çarpması şüphesini gündeme getirdi.

Bologna yakınlarındaki bir şantiyede 47 yaşındaki bir işçinin ölümünün de aşırı sıcakla bağlantılı olduğu bildirildi. Çeşitli bölgelerde günün en sıcak saatlerinde açık hava çalışmaları yasaklandı.

İSPANYA'DA HAZİRAN REKORU

İspanya Ulusal Meteoroloji Servisi AEMET, Haziran 2025'in ülke tarihinin en sıcak ayı olarak kayıtlara geçtiğini açıkladı. Ortalama sıcaklık 23,6 dereceye yükselirken Balear Denizi'nde deniz suyu sıcaklıklarının 30 dereceye ulaştığı belirtildi.

Barselona'da bir sokak süpürücüsünün ölümünün sıcak hava dalgasıyla ilişkisi araştırılıyor. Malaga'da Kızıl Haç, savunmasız gruplar için klimalı barınaklar oluşturdu.

DÜNYA METEOROLOJİ ÖRGÜTÜ'NDEN ERKEN DALGA UYARISI

Dünya Meteoroloji Örgütü, sıcak hava dalgasının sadece yoğunluğuyla değil, mevsim başında ortaya çıkmasıyla da dikkat çektiğini belirtti. Örgütün sözcüsü Claire Nalis, "1 Temmuz ve normalde sezonun ilerleyen saatlerinde beklediğimiz aşırı sıcak bölümleri görüyoruz" dedi.

Akdeniz'deki aşırı yüksek sıcaklıkların kıyı bölgelerinde sıcak hava dalgalarını hapseden "termal kubbe" etkisini güçlendirdiği vurgulandı.

AVRUPA İKLİM KRİZİYLE KARŞI KARŞIYA

Avrupa Birliği'nin Copernicus ajansı, Avrupa'nın küresel ortalamanın iki katı hızla ısındığını bildirdi. Bilim insanları, fosil yakıt kullanımı, ormansızlaşma ve endüstriyel faaliyetlerin hızlandırılmış iklim değişikliğinin temel nedenleri olduğunu vurguladı.

Sigorta şirketi Swiss Re'ye göre aşırı sıcaklar her yıl dünya çapında 480.000'e kadar ölüme neden oluyor. Avrupa turizm sezonunda hem yerel halk hem de turistler sıcakla mücadele etmek için yeni stratejiler geliştiriyor.

Bir Parisli turist, "Sıcak yakalamadan önce dışarı çıkmak için çok erken uyandık ve öğleden sonra dinleneceğiz" derken, bir Londralı işçi, "Yıllardır iklim değişikliğini duyuyoruz. Bence şimdi gerçekten hissediyoruz" ifadelerini kullandı.

FRANSA'DA AŞIRI SICAKTAN 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Fransız meteoroloji ajansı Meteo France, aşırı sıcaklar nedeniyle başkent Paris dahil 16 vilayette kırmızı alarm, 68 vilayette ise turuncu alarm verildiğini duyurdu. Ülkede gün içinde hava sıcaklığının en düşük 20, en yüksek 41 derece olması bekleniyor.

Etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle ülke genelinde yaklaşık 1900 okul tamamen veya kısmen bir günlüğüne kapatıldı. Dün de aynı gerekçeyle 750 okulda eğitime ara verilmişti.

Bu arada, sıcak havaların etkisiyle Paris ve çevresinde artan ozon kirliliği, yerel makamları harekete geçirdi.

Paris Emniyet Müdürlüğünden dün yapılan açıklamada, Paris ve çevresindeki bazı vilayetlerde yalnızca çevreyi en az kirleten belirli araçların trafiğe çıkmasına izin verileceğini, diğer tüm araçların ise trafiğe çıkmasının yasaklandığı bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Besançon kentinde bir evsiz ve Grenoble kentinde 73 yaşındaki bir adam, sıcak havalar nedeniyle hayatını kaybetti.