Türkiye sıcaktan kavrulurken, bir ilçemiz kışı yaşıyor: Biz hala ısınamadık

Türkiye'nin dört bir yanı sıcak havalar nedeniyle kavrulurken, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde ise haziranda kış yaşanıyor. Hava sıcaklıkların 15-20 derecede seyrettiği ilçede kahvehanelerde sobalar kurulup yanmaya başladı.

Temmuz ayında Türkiye’nin özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki iller sıcaklarla kavrulurken, Bingöl’ün 1940 rakımlı ilçesi Karlıova’da kış geri geldi.

SOBALAR YENİDEN YANDI

Hava sıcaklıkları 15-20 derece arasında seyreden ilçede kahvehanelerde ve bazı evlerde sobalar yeniden kurulmaya başlandı. Özellikle akşam saatlerinde kahvehanelere giden vatandaşların üşümemesi için işletmeciler akşam saatlerinde sobaları yakmaya başladı.

"BİZ HALA ISINAMADIK"

Vatandaşlardan Şerif Yıldız, ''Birçok ilde herkes sıcaktan denize giriyor ama biz hala ısınamadık. Sobaların yanında kendimizi ısıtmaya çalışıyoruz'' dedi.