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Avrupa'da bir ilk! İspanya'da kadınlara menopoz izni: 1 Aralık'ta başlıyor

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Avrupa'da bir ilk! İspanya'da kadınlara menopoz izni: 1 Aralık'ta başlıyor
Başlık ResmiAvrupada bir ilk! Kadınlara menopoz izni: 1 Aralıkta başlıyor "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

İspanya, 1 Aralık 2026 itibarıyla menopoz kaynaklı sağlık sorunları yaşayan kadın çalışanlara özel ücretli sağlık izni hakkı tanıyarak Avrupa'da bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. Sosyal güvenlik primi şartı aranmaksızın uygulanacak düzenlemeyle kadın çalışanların iş hayatındaki hakları genişletilecek.

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|
Zeynep Erdivanlı
ZEYNEP ERDİVANLI

İspanya hükümeti 1 Aralık 2026 tarihinde yürürlüğe girecek olan düzenleme kapsamında menopozla bağlantılı sağlık sorunları nedeniyle çalışmakta zorlanan kadınlara özel sağlık izni hakkı tanımaya hazırlanıyor.

Euronews’in aktardığına göre, İçerme, Sosyal Güvenlik ve Göç Bakanı Elma Saiz düzenlemeye ilişkin yaptığı açıklamada, Sosyal Güvenlik sistemine kayıtlı 10,5 milyondan fazla kadın bulunduğunu belirterek bugüne kadar görünmez kılınan sorunlara cevap verdiklerini ifade etti.

Avrupa'da bir ilk! İspanya'da kadınlara menopoz izni: 1 Aralık'ta başlıyor
Başlık ResmiAvrupa'da bir ilk! İspanya'da kadınlara menopoz izni: 1 Aralık'ta başlıyor

İKİNCİL BİR SAĞLIK SORUNUNUN BELGELENMESİ GEREKİYOR

Öte yandan izin hakkından yararlanabilmek için yalnızca menopoz döneminde bulunmak yeterli değil. Kadın çalışanların şiddetli sıcak basmaları, uyku problemleri, yorgunluk ve konsantrasyon güçlüğü gibi iş yapma kapasitelerini engelleyen ikincil bir sağlık sorununu doktor raporuyla belgelemesi gerekecek.

ÖDEMELER NASIL YAPILACAK?

Yeni sistemde finansal destek, genel hastalık izinlerine kıyasla daha erken başlayacak. Standart izinlerde dördüncü günden itibaren ödeme yapılırken, menopoz izinlerinde ilk günün ücretini işveren üstlenecek ve ödemeler ikinci günden itibaren Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacak.

Avrupa'da bir ilk! İspanya'da kadınlara menopoz izni: 1 Aralık'ta başlıyor
Başlık ResmiAvrupa'da bir ilk! İspanya'da kadınlara menopoz izni: 1 Aralık'ta başlıyor "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

Çalışanlara ilk 20 gün boyunca günlük esas kazançlarının yüzde 60'ı, 21'inci günden itibaren ise yüzde 75'i ödenecek. Ayrıca genel hastalık izninde aranan geriye dönük beş yıl içinde en az 180 gün prim ödeme şartı bu izin türünde tamamen kaldırılacak ve başvuru raporları işverene elden verilmek yerine doğrudan elektronik ortamda iletilecek.

Almanya, İtalya, Yunanistan, Portekiz gibi diğer Avrupa ülkelerinde menopozla bağlantılı sağlık sorunları için genel hastalık izinleri dışında özel bir çalışma izni veya ayrı bir sosyal güvenlik desteği bulunmuyor.

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