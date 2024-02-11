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    • Avrupa'da savaş çanları çalıyor! Alman Genel Kurmay Başkanı hazırlık için süre verdi

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Avrupa&#039;da savaş çanları çalıyor! Alman Genel Kurmay Başkanı hazırlık için süre verdi
    Almanya, Rusya, Savaş, Haber

    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Avrupa'da savaş çanları çalıyor! Polonya'nın Rusya'ya karşı savaş hazırlığına başladığının ortaya çıkmasının ardından bu kez Almanya'dan dikkat çeken çıkış geldi. Almanya Genel Kurmay Başkanı Korgeneral Carsten Breuer, Alman ordusunun Rusya'ya karşı beş yıl içinde "savaşa hazır" hale gelmesi gerektiğini söyledi.

    Avrupa, Rusya'ya karşı büyük bir savaşa hazırlanıyor... Polonya'nın savaş hazırlıkları yaptığının ortaya çıkmasının ardından bu kez Almanya Rus tehdidine karşı hazırlıkların tamamlanması gerektiğini açıkladı. Alman Genel Kurmay Başkanı Korgeneral Carsten Breuer, ordunun 5 yıl içinde savaşa hazır olması gerektiğini söyledi.

    ALMAN KOMUTANDAN SAVAŞA HAZIRLIK ÇAĞRISI

    Alman Genel Kurmay Başkanı Korgeneral Breuer, Welt am Sonntag gazetesine verdiği röportajda, Rusya ile olası savaşa dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Almanya'nın savaşa hazırlanması için sonsuz zamanları olmadığını vurgulayan Breuer "Çünkü Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana ilk kez olası bir savaş bize dışarıdan dayatılıyor. Rusya'nın askeri tehdidi göz önünde bulundurulduğunda bu bizim için beş ila sekiz yıl hazırlık süreci demek" ifadelerini kullandı.

    Korgeneral Breuer, "Ben asker olduğum için diyorum ki, beş yıl içinde savaşa hazır olmalıyız Bu beş yıl içinde savaş çıkacağı anlamına gelmiyor ama böyle bir olasılık mevcut"  dedi.

    350 BİN ASKER HAZIRDA BEKLEYECEK

    Almanya, gelecekte NATO'nun yeni caydırıcılık ve savunma stratejisi için 350 bin askeri çok yüksek hazırlık seviyesinde tutmak istiyor. Pistorius'a göre bu, 2025'ten itibaren tam teçhizatlı ve operasyonel bir ordu tümenini ve 2027'den itibaren bir başka tümeni, ayrıca yaklaşık 200 uçak ve gemi ile askeri destek kabiliyetini içeriyor.

    İNGİLİZ BASININDAN RUSYA-NATO SAVAŞINA DAİR YENİ SENARYO

    Öte yandan İngiltere merkezli The Telegraph gazetesi, olası Rusya-NATO savaşına dair yeni bir senaryo yayımladı. ABD olmasa dahi savaşı kaybedeceğini belirten İngiliz gazete böyle bir savaşın Putin için bir delilik olacağı vurguladı.

     

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    AlmanyaRusyaSavaş
    Haberler > Dünya > Avrupa'da savaş çanları çalıyor! Alman Genel Kurmay Başkanı hazırlık için süre verdi
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