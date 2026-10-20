Avrupa'da hayat pahalılığı, enerji fiyatları ve konut krizi nedeniyle başlayan protestolar büyüyor. İtalya'nın Milano kentinde göstericilerle polis arasında yaşanan çatışmaların ardından Başbakan Giorgia Meloni yönetimi 500 askeri görevlendirmeye hazırlanıyor.

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Artan maliyetler, enflasyon ve enerji fiyatları nedeniyle İtalya’da kontrolden çıkan halk protestoları ve yağma olayları üzerine Başbakan Giorgia Meloni hükümeti sert tedbirleri devreye sokuyor.

Milano'ya geçici polis yetkileriyle 500 asker sevk edilmesini öngören acil karar kabinede onaylanırken, Fransa’dan İspanya’ya kadar tüm Avrupa genelinde toplumsal huzursuzluk dalga dalga büyüyor.

Avrupa'da sokaklar karıştı! Meloni 500 askeri harekete geçiriyor

"MAFYA BOZUNTULARI"

Milano'da hafta sonu yaşanan iki günlük şiddetli çatışmalarda yüzlerce gösterici gözaltına alınırken çok sayıda polis yaralandı, lüks markaların mağazaları yağmalandı.

Bazı mağazalar kepenk kapatmak zorunda kalırken, kabine toplantısında şehre 500 asker gönderilmesi ve kolluk kuvvetlerine geçici polis yetkileri verilmesi kararlaştırıldı.

Avrupa'da sokaklar karıştı! Meloni 500 askeri harekete geçiriyor

Yaşanan olaylar hakkında sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan Başbakan Giorgia Meloni şunları kaydetti:

"Gösteri yapmak bir haktır. Şehirlerimizi yıkıp dökülen bir hak değildir. Şiddet eylemlerinde bulunan kişiler, gösterileri kaosa yol açmak, güvenliği sağlayanlara saldırmak ve tüm şehirleri rehin almak için suistimal eden mafya bozuntularıdır."

Avrupa'da sokaklar karıştı! Meloni 500 askeri harekete geçiriyor

ASKERLERE POLİS YETKİSİ VERİLEBİLİR

Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini yaşananları "utanç verici" olarak nitelendirip acil önlem paketini duyururken, Savunma Bakanı Guido Crosetto ordunun kolluk kuvvetleri gibi hareket etmesini sağlayacak düzenlemelerin onaylandığını duyurdu.

Hükümet ayrıca kamu toplantılarına kısıtlamalar getirilmesi, küçük yaştakiler için gözaltı kurallarının esnetilmesi ve ebeveynlere daha sert cezalar verilmesi gibi geniş çaplı baskı önlemlerini masaya yatırdı.

AVRUPA'NIN DİĞER ÜLKELERİNDE DE PROTESTOLAR BÜYÜYOR

Fransa, Belçika, İspanya ve Portekiz'de artan enerji fiyatları, konut krizi ve geçim sıkıntısı nedeniyle protestolar düzenleniyor.

İtalya'da 20 Kasım için genel grev çağrısı yapılırken İspanya ve Portekiz'de 11 Kasım'da benzer eylemler planlanıyor.

Avrupa Komisyonu da Fransa'daki gösteriler sırasında yaşanan yağma olaylarını kınayarak barışçıl protesto hakkının korunması gerektiğini bildirdi.

AB LİDERLERİNİN GÜNDEMİNDE ENERJİ FATURALARI VAR

Avrupa genelindeki protestoların başlıca nedenleri arasında yükselen maliyetleri ve enerji fiyatları bulunuyor.

Le Monde'un aktardığına göre Avrupa Birliği liderleri, 15 Ekim'de Brüksel'de gerçekleştirdikleri toplantıda vatandaşların enerji faturalarının nasıl düşürülebileceğini görüştü.

İtalya'da ise Meloni hükümeti, gelecek yıl yapılması beklenen seçimler öncesinde ekonomi, güvenlik ve göç konularında artan baskıyla karşı karşıya bulunuyor.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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