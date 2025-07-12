Avrupa’dan ABD’ye peş peşe Trump’a suikast tehdidi! Polis soruşturma başlattı

Donald Trump’a yönelik suikast tehditleri hem Avrupa’yı hem ABD’yi karıştırdı. Almanya’da bir komedyen Trump’a yönelik suikast girişimini alaya alan paylaşımı yüzünden yargılanmaya hazırlanırken, Teksas’ta bir kişi sosyal medyada açıkça ölüm tehdidi paylaşarak tutuklandı. Polis ve güvenlik birimleri soruşturmayı genişletti.

ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik tehditler ardı ardına patlak veriyor.

Teksas'ta bir kişi sosyal medyada açıkça ölüm tehdidi paylaşarak tutuklandı. Almanya'da ise bir komedyen, Trump'a yönelik suikast girişimini alaya alan skandal bir paylaşım yüzünden yargılanması gündemde.

GİZLİ SERVİS ÖNLEM ALDI

ABD'nin Teksas eyaletinde 52 yaşındaki Robert Herrera, Donald Trump'a yönelik Facebook'ta yaptığı tehdit içerikli paylaşımlar nedeniyle gözaltına alındı.

Teksas Batı Bölgesi Savcılığı, Herrera'nın "Başkan'a tehditlerde bulunmak" ve "eyaletler arası tehditkar iletişimde bulunmak" suçlamalarıyla tutuklandığını açıkladı.

Federal yetkililere göre Herrera, Trump'ın Pennsylvania'daki suikast girişiminden kurtulduğu fotoğrafın altına "Kaçırmayacağım" yazdı. Bir kullanıcıya "Senin için geleceğim" diyerek elinde tüfek ve şarjörlerle poz verdiği başka bir paylaşım yaptığı da belirtildi. Paylaşımlar daha sonra silindi. FBI ve Gizli Servis, Herrera'nın tutuklanmasına yönelik operasyonu yerel polisle birlikte gerçekleştirdi.

TRUMP TEKSAS'TA SEL FELAKETİ BÖLGESİNİ ZİYARET ETTİ

Başkan Donald Trump ve eşi Melania Trump, Teksas'ın Kerrville kentinde sel felaketinin yaşandığı bölgeleri ziyaret ederek yerel yetkililerle bir araya geldi. Trump, "Federal hükümet Teksas'ın ihtiyaç duyduğu her türlü yardımı sağlayacak" dedi.

ALMANYA'DA KOMEDYEN TRUMP'A SUİKAST ŞAKASI NEDENİYLE YARGILANIYOR

Almanya’da "El Hotzo" adıyla bilinen komedyen Sebastian Gotz, Donald Trump'a yönelik suikast girişimini konu alan bir sosyal medya paylaşımı nedeniyle yargılanacak. Berlin Savcılığı, Gotz'un paylaşımında "suça teşvik" unsurları bulunduğunu ifade etti.

Gotz, Trump'a yönelik saldırıyla alay eden ifadeler kullandığı paylaşımının ardından işini kaybetti ve birçok medya kuruluşu kendisiyle işbirliğini sonlandırdı. Komedyenin yargılanmasına 23 Temmuz’da Tiergarten Bölge Mahkemesi'nde başlanacağı açıklandı.

Donald Trump, 2024'ün Temmuz ayında Pennsylvania'daki bir kampanya mitinginde suikast girişiminden sağ kurtulmuştu. Çatıdan açılan ateş sonucu kurşun Trump’ın yanağını ve kulağını sıyırmış, kalabalıktaki Corey Comperatore hayatını kaybetmişti. Saldırgan olay yerinde etkisiz hale getirilmişti.