İran’da devlet televizyonunda şok tehdit! "Trump’ı göbekten mikro-dronla vururuz"

İran’ın dini lideri Hamaney’in eski danışmanı televizyon programında skandal bir çıkış yaptı. Trump’ı hedef alarak “Artık Mar-a-Lago’da güneşlenemez, göbekten mikro-dronla vurulur” dedi.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in eski danışmanı Muhammed Cevad Laricani, ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida’daki Mar-a-Lago tatil beldesinde mikro-dronla hedef alınabileceği söyledi.

GÜNEŞLİ BİR GÜNDE...

İranlı rejim figürlerinden ve Ayetullah Ali Hamaney’in eski kıdemli danışmanlarından Muhammed Cevad Laricani, ülkenin askeri teknolojileriyle ilgili bir televizyon programında konuştu. Laricani, program sırasında “Trump artık Mar-a-Lago'da güneşlenemez, çünkü uzanırken bir mikro-drone onu hedef alıp tam göbeğinden vurabilir” dedi.

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"GÜLEREK SÖYLEDİ"

Laricani'nin bu ifadeleri, 9 Temmuz Çarşamba günü İran devlet televizyonundaki bir tartışma sırasında ve askeri kabiliyetlerin konuşulduğu bir bağlamda, gülerek dile getirmesi dikkat çekti.

Laricani’nin sözleri, Washington ile Tahran arasındaki hassas dengeleri hatırlatırken, ABD'li yetkililer ve basında Trump’a yönelik suikast iması olarak yorumlandı.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Donald Trump'ın, İsrail'in İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e yönelik suikast planına karşı çıktığı ve bu planı engellediği öne sürüldü.

"İSRAİL'İN HAMANEY'E SUİKAST PLANI GÜNDEMDE"

ABD merkezli Axios sitesinden Barak Ravid, bir ABD'li yetkilinin, İsrail'in İran’a yönelik saldırılarında Ayetullah Hamaney'i öldürme fırsatı doğduğunu söylediğini aktardı. Aynı yetkili, Trump'ın bu plana açıkça karşı çıktığını ifade etti.

ABD MEDYASINDA İDDİALAR GENİŞ YER BULDU

Associated Press’e konuşan Amerikan yetkilileri de İsrail’in Hamaney’e yönelik suikast planını Trump yönetimine bildirdiğini ancak Trump'ın bunu açıkça reddettiğini doğruladı.

CBS’e konuşan kaynaklar ise İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Hamaney’e suikast için bir fırsat doğduğunu söylediğini, Trump’ın ise bunu "iyi bir fikir" olarak görmediğini belirterek reddettiğini aktardı.