Danimarka Yüksek Mahkemesi, göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı mahallelerde tahliyelerin önünü açan "getto yasası" kapsamındaki "Batılı olmayan göçmenler" kriterinin ayrımcılık oluşturmadığına hükmetti. Türkiye'nin de "Batılı olmayan" ülkeler arasında sınıflandırıldığı düzenleme nedeniyle yaklaşık 11 bin kişinin evinden taşınmak zorunda kalabileceği hesaplanıyor.

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Danimarka'da 2018 yılında yürürlüğe giren ve göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı mahallelerin nüfus yapısını değiştirmeyi amaçlayan "getto yasası" hakkında Yüksek Mahkeme kararını verdi.

Mahkemenin 23 Kasım'da resmi internet sitesinde yayımladığı karar özetinde, Sosyal Konut Yasası'nda yer alan "Batılı olmayan ülkelerden gelen göçmenler ve onların altsoyu" kriterinin etnik köken nedeniyle doğrudan veya dolaylı ayrımcılık teşkil etmediği açıklandı.

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91 DAİRENİN KİRA SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Davaya konu olan Helsingör kentindeki Nojsomhed/Sydvej konut bölgesi, 1 Aralık 2018 tarihinde "getto bölgesi" olarak sınıflandırılmıştı.

Yüksek Mahkemenin yayımladığı bilgilere göre bölgede Batılı olmayan ülkelerden gelen göçmenlerin ve onların altsoyunun oranı yüzde 56,2 olarak kayıtlara geçti.

Bölgenin 2021 yılında "ağır getto" kategorisine alınmasını önlemek isteyen konut birliği Boliggarden, kapsamlı bir dönüşüm planı hazırlayarak 91 dairedeki kiracıların sözleşmelerini feshetti.

Tahliye kararına itiraz eden kiracıların başvurusu Yüksek Mahkemeye kadar taşındı.

MAHKEME AYRIMCILIK OLMADIĞINA HÜKMETTİ

Yüksek Mahkeme, söz konusu düzenlemenin konut bölgelerinde yaşayanların çoğunluğunun etnik kökenine dayanmadığı gerekçesiyle doğrudan ayrımcılık oluşturmadığına karar verdi.

Düzenlemenin belirli etnik gruplara mensup kişileri özellikle dezavantajlı bir konuma soktuğunu gösteren yeterli dayanak bulunmadığı sonucuna varan mahkeme, dolaylı ayrımcılık iddiasını da reddetti.

Yüksek Mahkeme, bu gerekçelerle İstinaf Mahkemesinin kararını onadı.

TÜRKİYE DE "BATILI OLMAYAN" ÜLKELER ARASINDA

Danimarka İstatistik Kurumunun sınıflandırmasına göre Avrupa Birliği'nin 27 üyesi ile Andorra, Avustralya, İngiltere, Kanada, İzlanda, Lihtenştayn, Monako, Yeni Zelanda, Norveç, San Marino, İsviçre, ABD ve Vatikan dışındaki ülkeler "Batılı olmayan" ülkeler olarak kabul ediliyor.

Türkiye de söz konusu sınıflandırmada "Batılı olmayan" ülkeler arasında yer alıyor.

11 BİN KİŞİ EVİNDEN OLABİLİR

Düzenleme kapsamında belirli bölgelerdeki sosyal aile konutlarının oranının 2030 yılına kadar yüzde 40'a düşürülmesi hedefleniyor. Konutların yıkılması, satılması ve farklı kullanım amaçlarına dönüştürülmesi de uygulamalar arasında bulunuyor.

Deutsche Welle'nin aktardığına göre kiracı dernekleri, düzenleme nedeniyle Danimarka genelinde yaklaşık 11 bin kişinin başka bir yere taşınmak zorunda kalabileceğini hesaplıyor.

AB MAHKEMESİ AYRIMCILIK İHTİMALİNE İŞARET ETMİŞTİ

Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD), geçen yıl düzenlemenin uygulanmasının ayrımcılık teşkil edebileceğine hükmetmiş, nihai değerlendirmeyi ise ulusal mahkemelere bırakmıştı.

Danimarka Yüksek Mahkemesi, önündeki davada söz konusu kriterin etnik köken nedeniyle ayrımcılık oluşturmadığı sonucuna vardı.

Danimarka Konut Bakanı Jacob Mark ise kararı memnuniyetle karşılayarak düzenlemenin güvenliği, toplumsal uyumu ve entegrasyonu güçlendirdiğini öne sürdü.

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