İtalya'dan Baykar'a övgü yağmuru! "Avrupa'nın gözünü ayıramıyor"

İtalya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Luciano Portolano, beraberindeki üst düzey heyetle birlikte Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi’ni ziyaret etti.

Türk savunma sanayisinin kalbinin attığı Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi, İtalya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Luciano Portolano ve beraberindeki heyeti ağırladı. Türkiye’nin yerli ve milli savunma kabiliyetlerine yerinde tanıklık eden Portolano, özellikle Baykar’ın geliştirdiği ileri teknoloji platformlara duyduğu hayranlığı gizlemedi.

Merkezde yapılan sunumlar ve teknolojik altyapı, İtalyan komutanı ve beraberindeki heyeti derinden etkiledi. Ziyaret sırasında duyulan hayranlık, Türk savunma sanayisinin geldiği noktayı bir kez daha gözler önüne serdi.

BAYKAR VE LEONARDO İŞBİRLİĞİ DERİNLEŞİYOR

Ziyaretin ardından Paris Havacılık Fuarı'nda Türkiye'nin lider İHA üreticisi Baykar ile Avrupa'nın savunma devlerinden Leonardo arasında kritik bir iş birliği anlaşması imzalandı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Leonardo CEO’su Roberto Cingolani'nin attığı imzalar, iki ülke arasında savunma teknolojileri alanındaki iş birliğini derinleştirdi.

Cingolani, Baykar’a yaptığı ilk ziyarette büyük etki altında kaldığını vurgulayarak, "Üretim planı muhteşemdi. Yüzlerce, belki binlerce genç gördük. Burası bir tesis değil, adeta bir şehirdi" ifadelerini kullandı.

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"BAYKAR DÜNYAYA ÖRNEK OLDU"

Leonardo CEO’su, Baykar’ın hızlı büyümesine, teknik ve ticari yetkinliğine dikkat çekerek, Avrupa savunma pazarındaki boşluğu Türkiye ile doldurmak istediklerini belirtti. “NATO’nun doğu kanadı güçlenmeli. Avrupa ve Türkiye’nin daha güçlü ittifaklar kurması gerekiyor” diyen Cingolani, iş birliğinin sadece askeri değil, stratejik olarak da büyük önem taşıdığını vurguladı.

SELÇUK BAYRAKTAR: BU İTTİFAK KÜRESEL GÜVENLİK İÇİN KRİTİK

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin son 20 yılda savunma sanayisinde büyük bir ivme yakaladığını belirterek, “Yeni pazarlara açılmak ve daha yüksek teknolojilere ulaşmak için bu tür iş birliklerinin çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Bayraktar, TB3 ve AKINCI platformları üzerinden ortak çalışmaların başladığını, gelecekte uzay projeleri dâhil olmak üzere birçok alanda ortaklık yapılabileceğini açıkladı.

Ayrıca “Bayraktar KIZILELMA ve TB3’ün deniz versiyonları, hava ve deniz muharebesinde devrim yapacak” diyerek Türkiye'nin iddialı hedeflerini ortaya koydu.