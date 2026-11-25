Eurostar çalışanlarının başlattığı ani grev, Londra-Paris hattında tren seferlerini durma noktasına getirdi. Çok sayıda sefer iptal edilirken yolculara istasyonlara gitmemeleri uyarısı yapıldı.

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Batı Avrupa'da yüksek hızlı tren seferleri düzenleyen Eurostar'da çalışanların başlattığı ani grev, uluslararası demir yolu ulaşımında aksamalara neden oldu.

Şirketten yapılan açıklamada, grev nedeniyle İngiltere ve Fransa arasındaki tren ulaşımının her iki yönde de ciddi şekilde etkilendiği bildirildi.

Bu kapsamda Londra'dan hareket etmesi planlanan 07.01 ve 08.01 seferleri iptal edildi. Paris çıkışlı 07.37, 08.39 ve 09.10 trenleri de sefer programından çıkarıldı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de ise 07.57 ve 08.51 kalkışlı trenlerde gecikme yaşanırken, 11.56'da Londra'ya hareket etmesi planlanan sefer iptal edildi. Günün ilerleyen saatlerinde Belçika, Hollanda ve Almanya hatlarında da gecikmeler yaşanabileceği belirtildi.

YOLCULARA İSTASYONLARA GİTMEYİN ÇAĞRISI

Eurostar, seferi iptal edilen yolculara mağduriyet yaşamamaları için istasyonlara gitmemeleri uyarısında bulundu.

Şirketin ticari politikası kapsamında yolcuların biletlerini ücretsiz olarak başka bir tarihe erteleyebileceği veya ücretin tamamını geri alabileceği bildirildi.

GREV MAAŞ MÜZAKERELERİNİN ARDINDAN GELDİ

Grev kararının gerekçesine ilişkin şirket yönetiminden henüz resmi açıklama yapılmadı. Ancak sendikalar ile şirket arasında bir süredir maaş artışlarına yönelik müzakerelerin devam ettiği belirtildi.

Eurostar yönetimi, yaşanan aksaklıklar nedeniyle yolculardan özür dileyerek sendikaları yapıcı diyaloğu sürdürmeye davet etti.

Brüksel tren istasyonu yetkilileri ise grevin yarın da devam etmesinin beklendiğini kaydetti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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