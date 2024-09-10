Avustralya harekete geçti! 14 yaş altına sosyal medya yasağı

Avustralya'da bir eyalet, 14 yaşından küçük çocuklara sosyal medya yasağı getirmeye hazırlanıyor. Hazırlanan tasarıya göre 14 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanmaları için ebeveynlerinin onayını alması gerekecek.

Senenin başında ABD'nin Florida eyaletinde sosyal medya kullanımına sınır getirileceği duyurulmuştu. Hazırlanan tasarı kabul edilmiş, sosyal medya şirketlerinden 16 yaş altındaki çocukların kullandığı tespit edilen hesapları kapatmasını talep edilmişti.

Bu gelişmenin ardından dünyanın pek çok ülkesinde gençlerin sosyal medya bağımlılığına dair yeni adımlar atılmaya başlandı. Son olarak Avustralya'nın Güney Avustralya eyaleti, 14 yaşından küçük çocuklara sosyal medya yasağı getirmeye hazırlanıyor.

BAŞBAKAN DA 'YASAKLANSIN' DEDİ

Eski Yüksek Mahkeme Yargıcı Robert French, küçük çocukların sosyal medyanın kullanmasına ilişkin yasal konuların incelendiği bir rapor hazırladı. Raporda 14 yaşından küçük çocukların sosyal medya kullanmasının yasaklanmasını içeren bir yasa tasarısı da yer aldı.

Başbakan Malinauskas, bu raporun içerisinde yer alan yasa tasarısından yola çıkarak 14 yaşından küçük çocukların sosyal medya kullanmasının yasaklanması gerektiğini ifade etti ve tüm eyaletleri bu raporu benimseye çağırdı.

EBEVEYNLERDEN ONAY ALMALARI GEREKECEK

Tasarı, 14 yaşından küçük çocukların sosyal medya kullanmasının yasaklanması ve çocukların bu platformlarda hesap açması durumunda ise şirketlerin para cezasına çarptırılmasını içeriyor. Buna göre 14 yaş altı çocukların sosyal medya kullanmaları için ebeveynlerinin onayını alması gerekecek. Tasarının önce Güney Avustralya'da ardından da diğer eyaletlerdeki parlamentolara sunulması bekleniyor.