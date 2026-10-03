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Dünya

Avustralya'da korkunç kaza! Ragbi taraftarlarının arasına otomobil daldı

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Avustralya'nın Newcastle şehrinde bir otomobilin ragbi taraftarlarının arasına dalması sonucu 2'si ağır 10 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 5 yaşındaki bir kız çocuğu ve 67 yaşında bir adamın durumunun kritik olduğu belirtilirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletine bağlı Newcastle şehrinde büyük final maçı için ragbi ligi takımı Newcastle Knights'ı uğurlamak üzere toplanan kalabağın arasına bir otomobil daldı. Polisten yapılan açıklamada, 10 kişinin yaralandığı ifade edildi.

5 VE 67 YAŞLARINDAKİ YARALILARIN DURUMU KRİTİK

Hastaneye kaldırılan yaralılardan 5 yaşındaki bir kız çocuğu ve 67 yaşında bir adamın durumunun kritik olduğu, diğer 8'inin ise durumunun stabil olduğu aktarıldı. Otomobil sürücüsü 18 yaşındaki gencin gözaltına alındığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Avustralyada korkunç kaza! Ragbi taraftarlarının arasına otomobil daldı
Başlık ResmiAvustralyada korkunç kaza! Ragbi taraftarlarının arasına otomobil daldı

Newcastle Belediye Başkanı Gavin Morris, ragbi taraftarı olan sürücünün aracının kontrolünü kaybettiğini ifade etti. Morris, "Arabayı gazlıyordu, heyecanlıydı, bir destekçiydi, o anın sevincine ortak olmuştu. Bir şekilde aracın kontrolünü kaybetti ve kalabalığın arasına girdi" diye konuştu.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ise açıklamasında, "Newcastle'da bu sabah yaşanan korkunç olayda yaralanan ve olaydan etkilenen herkesin yanındayım. Düşüncelerim onlarla. Ragbi ligi insanları bir araya getiriyor ve bu hafta sonu Newcastle taraftarları için heyecan ve gurur dolu bir hafta sonu olmalıydı" ifadelerini kullandı.

Avustralyada korkunç kaza! Ragbi taraftarlarının arasına otomobil daldı
Başlık ResmiAvustralyada korkunç kaza! Ragbi taraftarlarının arasına otomobil daldı

Kalabalık, yarın Sydney Roosters'a karşı oynayacakları büyük final öncesinde yerel ragbi ligi takımı Newcastle Knights'ı uğurlamak için toplanmıştı.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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