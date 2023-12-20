Avustralyalı yayın kuruluşu, Filistin'e destek verdiği için sunucusunu işten çıkardı
Avustralyalı gazeteci Antoinette Lattouf, sosyal medya hesabından Filistin'e destek veren paylaşımlar yaptığı için işten çıkarıldı. Avustralya'daki yayın kuruluşu ABC'de çalışan gazeteci Lattouf, haksız yere işten kovulduğunu söyleyerek hayal kırıklığına uğradığını ifade etti.
Avustralya'daki yayın kuruluşu ABC'nin radyosunda sunuculuk yapan Antoinette Lattouf, sosyal medya hesabında Filistin'i destekleyen paylaşımlar yapmasının ardından işten çıkarıldı.
Sydney Morning Herald gazetesinin haberine göre, ABC'den bir sözcü, sunucu Lattouf'a ilişkin açıklama yaptı.
"BU HAFTA ALAN İKİ MESAİSİNDE ÇALIŞMAYACAK"
Lattouf'un ABC ile "kısa süreli sözleşmeyle" çalıştığını belirten sözcü, "ABC Sydney geçici sunucusu Antoinette Lattouf, bu hafta kalan iki mesaisinde çalışmayacak." ifadesini kullandı.
Filistin'e destek veren paylaşımlarının ardından işten çıkarılması dikkati çeken Lattouf, sosyal medya platformları Instagram ve X'te ABC'nin kararıyla ilgili paylaşım yaptı.
HAKSIZ YERE İŞTEN ÇIKARTILDIĞINI SÖYLEDİ
Lattouf, ABC'nin kendisini "haksız yere" işten çıkardığını belirtti. Kanala karşı "yasal yollara başvuracağı" mesajını veren Lattouf, işten çıkarılması nedeniyle "hayal kırıklığına" uğradığını ifade etti.