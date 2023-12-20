Avustralyalı yayın kuruluşu, Filistin'e destek verdiği için sunucusunu işten çıkardı

20 Aralık 2023 18:43 - Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2023 19:03

Avustralya'daki yayın kuruluşu ABC'nin radyosunda sunuculuk yapan Antoinette Lattouf, sosyal medya hesabında Filistin'i destekleyen paylaşımlar yapmasının ardından işten çıkarıldı.

Sydney Morning Herald gazetesinin haberine göre, ABC'den bir sözcü, sunucu Lattouf'a ilişkin açıklama yaptı.

"BU HAFTA ALAN İKİ MESAİSİNDE ÇALIŞMAYACAK"

Lattouf'un ABC ile "kısa süreli sözleşmeyle" çalıştığını belirten sözcü, "ABC Sydney geçici sunucusu Antoinette Lattouf, bu hafta kalan iki mesaisinde çalışmayacak." ifadesini kullandı.

Filistin'e destek veren paylaşımlarının ardından işten çıkarılması dikkati çeken Lattouf, sosyal medya platformları Instagram ve X'te ABC'nin kararıyla ilgili paylaşım yaptı.

HAKSIZ YERE İŞTEN ÇIKARTILDIĞINI SÖYLEDİ

Lattouf, ABC'nin kendisini "haksız yere" işten çıkardığını belirtti. Kanala karşı "yasal yollara başvuracağı" mesajını veren Lattouf, işten çıkarılması nedeniyle "hayal kırıklığına" uğradığını ifade etti.