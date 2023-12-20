Husiler, Gazze'ye asker göndermek için seferberlik ilan etti
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Husiler, Gazze'ye asker göndermek için genel seferberlik ilan ettiklerini açıkladı. Husi lideri Abdülmelik El-Husi, "Arap ülkelerinin, Filistin direnişini bir parça ekmekle bile desteklemenizi istemiyoruz." ifadelerini kullandı
İsrail ile Hamas arasındaki savaş devam ederken, Gazze'deki katliamlara tepki gösteren Yemen'deki Husiler, İsrail'e savaş ilan etti. Yemen'den İsrail'e çok sayıda İHA ve füze gönderen Husiler, ardından Kızıldeniz'den İsrail'e giden tüm gemileri hedef alacaklarını duyurdu. Husiler şimdi de Hamas'a asker desteği sağlamak için çalışmalar yapıyor.
HUSİLER SEFERBERLİK İLAN ETTİ
Husiler, Gazze'ye asker göndermek için genel seferberlik ilan ettiklerini açıkladı. Yemen'deki Husi lideri Abdülmelik El-Husi, "Arap ülkelerine gelince, Filistin direnişini bir parça ekmekle bile desteklemenizi istemiyoruz. Samimiyetinizi sınamak istiyorsanız, ülkelerinizden işgal altındaki Filistin'e geçmemize izin verin. Amerika ile savaşmaktan korkmuyoruz. Amerikalıların ve İsraillilerin geçmişte yaptığı gibi piyonları ile değil, doğrudan bizimle savaşmasını istiyoruz.
İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM
İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi. İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere 19 bin 667 Filistinli öldürüldü, 52 bin 586 kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 134’ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 466 askerinin öldürüldüğünü duyurdu. Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 303 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 24 Lübnanlı sivil, 117 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 6 İsrail askeri öldü. Gazze'de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.