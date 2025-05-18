Avusturya Eurovision'u kazandı, İsrail protestoların gölgesinde kaldı! Sahte alkıştan medet umdular

İsviçre'nin Basel kentinde düzenlenen 2025 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Avusturya büyük ödülü kazanırken, İsrail sahte tezahürat skandalıyla gündeme oturdu. Filistin'e yönelik saldırıları nedeniyle yoğun protestolarla karşılaşan İsrailli şarkıcı Yuval Raphael, "New Day Will Rise" isimli şarkısını seslendirdiği sırada izleyicilerin yuhalamalarıyla sahnede zor anlar yaşadı. Ancak Avrupa Yayın Birliği (EBU), bu tepkileri sansürlemek amacıyla sahte alkış sesleri ekleyerek manipülasyon yaptı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü askeri operasyonlar nedeniyle dünya genelinde artan tepkiler, Eurovision Şarkı Yarışması'na da yansıdı. Cumartesi günü İsviçre'nin Basel kentinde düzenlenen 2025 Eurovision Şarkı Yarışması'nın finalinde, Avusturya büyük ödülü kazanırken, İsrailli şarkıcı Yuval Raphael protestoların hedefi oldu.

Raphael, "New Day Will Rise" isimli şarkısıyla sahneye çıktığında izleyicilerin büyük bir kısmı yuhalayarak tepkilerini gösterdi. Arena içindeki seyirciler, Filistin yanlısı bayraklar açarak Gazze'ye destek mesajları verdi. Ancak Avrupa Yayın Birliği (EBU), canlı yayın sırasında bu yuhalamaları sansürledi ve sahte tezahürat ekledi. Yayın sırasında ekrana gelen alkış sesleri, sosyal medyada büyük tepki topladı.

SAHTE TEZAHÜRAT SKANDALI PATLAK VERDİ

Eurovision'un resmi yayınında, izleyicilerin tepkileri kesilerek yerlerine yapay alkış sesleri eklendi. Sosyal medyada paylaşılan amatör videolar, arenadaki gerçek tepkilerin açıkça duyulduğunu ortaya koyarken, EBU'nun izleyici tepkilerini manipüle ettiği iddialarını güçlendirdi.

SOYKIRIMA KARŞI SES OLMAK İSTEYEN PROTESTOCULAR ENGELLENDİ

Arena içinden paylaşılan görüntülerde, Filistin bayrakları dalgalanırken, bazı protestocuların sahneye boya fırlatmaya çalıştığı ve güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığı görüldü.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına dikkat çekmek ve soykırıma karşı ses yükseltmek isteyen Filistin yanlısı aktivistler, Eurovision Şarkı Yarışması finalinde engellendi.

İsrailli şarkıcı Yuval Raphael'in "New Day Will Rise" isimli şarkısını seslendirdiği sırada sahneye doğru ilerlemeye çalışan iki protestocu, güvenlik görevlileri tarafından durduruldu.

SAHNEYE BOYA FIRLATILDI

Protesto sırasında iki kişiden biri sahneye kırmızı boya fırlattı ve Eurovision ekibinden bir görevli isabet aldı. İsviçre yayın kuruluşu SRG SSR'nin yaptığı açıklamada, "İsrailli performansın sonunda bir adam ve bir kadın sahneye çıkmak için bariyerleri aşmaya çalıştı. Durduruldular ve iki kışkırtıcıdan biri boya fırlattı. Mürettebattan biri vuruldu, ancak durumu iyi" ifadelerine yer verildi.

SRG SSR yetkilileri, müdahalenin ardından protestocuların salondan çıkarıldığını ve polise teslim edildiğini doğruladı. Basel polisi de iki kişinin gözaltına alındığını ve kimlik kontrollerinin ardından serbest bırakıldığını bildirdi.

İSRAİL'E YOĞUN PROTESTO: FİLİSTİN'E DESTEK MESAJLARI YÜKSELDİ

Basel'in ünlü Barfusserplatz Meydanı'nda binlerce kişi toplanarak İsrail'in Eurovision'dan çıkarılmasını ve Avrupa Yayın Birliği'nin (EBU) bu ülkeyi kalıcı olarak yasaklamasını talep etti. Göstericiler, Gazze'deki saldırılara dikkat çekerek, "İnsan hakları sessizlikle korunmaz, Filistin için adalet" sloganları attı.

İspanya'nın kamu yayıncısı RTVE, finalden önce İspanyolca ve İngilizce yayımladığı mesajda Gazze'ye destek verirken, EBU'nun İsrail'i koruma politikasına sert eleştiriler yöneltti. "İnsan hakları söz konusu olduğunda, sessizlik bir seçenek değildir" ifadeleriyle İsrail'e yönelik tepkilerini dile getirdiler.

AVUSTURYA EUROVİSİON'U KAZANDI, İSRAİL İKİNCİ OLDU

Tüm protestolara ve sansür skandalına rağmen, Avusturya'yı temsil eden JJ, "Wasted Love" adlı şarkısıyla 436 puan alarak birinciliği elde etti. İsrail ise 357 puanla ikinci sıraya yerleşti. Estonya 356 puanla üçüncü oldu.

Siyasi gerilimlerin gölgesinde geçen 2025 Eurovision finali, EBU'nun yayın politikaları ve İsrail'in yarışmadaki varlığına yönelik tartışmalarla hafızalara kazındı. İsrail'e yönelik protestoların ardından EBU'nun sansür politikası uluslararası arenada geniş yankı uyandırdı. Eurovision'un tarafsızlığı ve siyasi etkilerden uzak kalma hedefi, bu yıl bir kez daha sorgulanır hale geldi.